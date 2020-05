Les meilleures alternatives au Google Play Store

Pour télécharger nos applications et jeux favoris, nous avons généralement l’habitude de passer par la case Play Store de Google, c’est le moyen le plus connu et le plus simple. Et pourtant, il existe bien d’autres alternatives reprenant ce principe de magasin d’applications, qui permettent aussi de télécharger des applications Android gratuitement.

Il n’y a pas que le Play Store dans la vie ! S’il s’agit de la solution de facilité, on n’y trouve pas tout et il peut être intéressant de voir ce qu’il se passe ailleurs. Dernières versions d’applis, apps interdites sur le Play Store, contenus moins chers que sur le store de Google… Voici notre sélection des meilleurs magasins d’applications.

Aptoide

Aptoide est sans doute l’alternative la plus solide au Google Play Store. Ce magasin en ligne indépendant propose en effet toutes les applications phares trouvables par la voix classique. Il est alors possible de télécharger des jeux ultra-populaires ou des applications que l’on apprécie Sa force est également de proposer des applications que l’ont ne trouve nulle part ailleurs. Notons également qu’aucune création de compte n’est requise pour télécharger des applications.

Télécharger Aptoide

Huawei AppGallery

Huawei utilise toujours Android sur ses smartphones, mais il lui est cependant impossible d’y inclure la suite logicielle Google, et donc Google Play Store. Pour pallier à ce problème de taille, la société chinoise propose le Huawei AppGallery. La boutique en ligne se montre complète, embarquant la plupart des grosses applications du Play Store. Néanmoins, elle n’a pas sa richesse en ce qui concerne les jeux et les applications plus confidentielles. Le constructeur y travaille et compte bien mettre toutes ses forces dans la bataille, souhaitant proposer une vraie alternative à Google.

A noter que l’AppGallery est installée par défaut sur tous les nouveaux smartphones Huawei, mais qu’il est possible d’y accéder avec d’autres smartphones Android.

Télécharger l’AppGallery

Amazon App Store

L’Amazon App Store est bien entendu une référence. Il contient des milliers d’applications, payantes ou non, avec régulièrement des promotions sur les microtransactions ou des apps qui passent en gratuites pour un laps de temps limité.

A noter également le système des Amazon Coins. Cette monnaie peut être achetée sur Amazon et ne sert que sur son app store. Mais grâce aux offres promotionnelles, il est possible d’acheter plus de contenus qu’en passant directement par des euros sur le Play Store par exemple. Un des exemples les plus marquants est celui de Hearthstone, où il est possible d’acheter des paquets et des précommandes de cette manière pour moins chère.

Sans oublier que l’Amazon App Store propose également des livres numériques (la bibliothèque Kindle est liée), des musiques et des films. L’app est très pratique pour récupérer pour moins cher certains contenus, mais le catalogue est finalement assez semblable que celui de Google, en moins fourni. Mais très pratique dans certaines situations.

Téléchargez l’Amazon App Store

APK Mirror

APK Mirror est une gigantesque bibliothèque de fichiers APK. Le site regroupe les dernières versions bêta ou finales de milliers d’applications, souvent avant qu’elles ne soient disponibles sur le Play Store. Il permet donc de prendre de l’avance sur le magasin d’applications de Google ou tout simplement de récupérer une app qui n’y est pas disponible. Très pratique, il propose également les dernières versions des applis. Il est par extrêmement sûr, la mention Verified safe to install garantissant que vous ne risquez rien.

Consultez APK Mirror

XDA Labs

XDA-Developers n’est pas qu’une communauté de bidouilleurs Android. Le site a également mis en place un magasin d’applications en plus de son forum. Il se caractérise par le fait que la totalité des revenus sont reversés aux développeurs. Sur le Play Store et l’App Store, Google et Amazon prélèvent par exemple 30% des gains générés. Forcément, on retrouve surtout des outils pour personnaliser son smartphone Android.

Téléchargez XDA Labs

F-Droid

Cette boutique en ligne est dans le paysage depuis plusieurs années. Elle s’est spécialisée dans les applications indépendantes qui ne souhaitent pas se plier aux règles de Google. L’interface y est archaïque et pas très intuitive, elle est donc réservée aux initiés ou à ceux qui n’ont pas peur de sortir des sentiers battus. Mais une fois apprivoisée, elle propose tout un panel d’applications très intéressantes.

Télécharger F-Droid