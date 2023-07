Google Home sur Pixel change d’interface et facilite le contrôle de vos objets connectés comme jamais

Google Home version 3.3 sur Pixel rend le contrôle de tous les objets connectés de votre foyer encore plus facile et rapide. L'interface de l'application fait peau neuve, avec des appareils accessibles plus rapidement.

Google souhaite rendre son écosystème accessible au plus grand nombre. Si Bard, l’IA conversationnelle destinée à concurrencer ChatGPT et le Pixel Fold ont attiré les lumières des projecteurs, d’autres projets ont eu droit à des annonces importantes. C’est le cas de Google Home, qui a droit à une refonte totale. Les smartphones Pixel en auront la primeur, mais il ne fait nul doute que les utilisateurs d’appareils Android d’autres marques y auront très bientôt droit, eux aussi.

La nouvelle interface de Google Home vous propose désormais de personnaliser la page des Favoris, ce qui vous permettra d’accéder plus rapidement que jamais aux objets connectés qui peuplent votre domicile. Sur les Pixel les plus récents, les utilisateurs pourront contrôler leur domotique en deux mouvements, puisqu’ils pourront régler l’accès à leurs commandes IoT directement à travers la configuration de leur appareil. De ce fait, ils auront accès à leurs appareils directement depuis l’écran de verrouillage ou d’un simple coup de pouce vers le bas.

La dernière mise à jour de Google transforme les Pixel en télécommande pour la domotique

Caméras de surveillance, thermostats ou encore ventilateurs, la liste des objets compatibles avec ce service accessible depuis toutes les plateformes, même depuis un PC, est toujours plus longue. Google Home est l’un des plus grands écosystèmes pour maisons connectées. Les utilisateurs du service y ont d’ores et déjà synchronisé plus de 500 millions d’appareils et, avec 3 milliards de téléphones et tablettes Android en utilisation dans le monde, le potentiel sur ce marché est énorme.

Cela dit, Google n'en délaisse pas la sécurité pour autant, et pour contrôler les appareils les plus « critiques », il faudra s’authentifier à travers un mot de passe, par exemple. Les possesseurs de la Pixel Tablet ont été les premiers à bénéficier de cette Google Home version 3.3. Les utilisateurs de smartphones Pixel récents vont enfin pouvoir mettre l’application à l’épreuve, tant qu’ils tournent sous Android 13 QPR3.