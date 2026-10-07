Les Pixel 6 reçoivent peut-être leur dernière mise à jour d’Android

Google déploie la mise à jour mensuelle d’octobre 2026 sur les smartphones Pixel compatibles. Elle signe probablement la fin du support des Pixel 6, qui arrivent au terme de leur période de prise en charge.

Pixel 6 Pro

Quand la famille des Pixel 6 est sortie en 2021, Google garantissait 3 ans de mises à jour majeures d’Android (comprendre : un changement de version) ainsi que 5 ans de mises à jour de sécurité. Fin 2024, la firme de Mountain View étend le support logiciel des Pixel 6 à 5 ans dans les deux cas. Une décision parallèle à celle d’autres constructeurs qui promettent désormais jusqu’à 7 ans de mise à jour d’Android sur leur appareils.

En toute logique, les Pixel 6 ont donc reçu Android 17, ainsi que les correctifs de sécurité qui ont suivi. Google déploie en ce moment la mise à jour Android de sécurité d’octobre 2026 sur tous ses smartphones compatibles, à savoir des Pixel 6 aux Pixel 11. Elle corrige 28 failles au total. Jusque là, rien d’anormal. Mais si on fait le calcul, octobre 2026 est le dernier mois de prise en charge logiciel des Pixel 6.

Une dernière mise à jour d’Android pour les Pixel 6 de Google ?

Officiellement, Google n’a pas annoncé la fin du support logiciel pour ses Pixel 6. Si vous en avez un, mieux vaut tout de même vous préparer. Il est probable que l’entreprise attende la mise à jour Android de décembre 2026 pour le préciser. En imaginant que ce soit le cas, cela ne veut pas dire que votre smartphone est bon pour la poubelle. Rien de vous empêche de continuer à vous en servir. En revanche, il ne recevra plus aucune nouveauté et plus aucun correctif de sécurité, du moins par les canaux officiels.

Lire aussi – Android 17 arrive sur les Samsung Galaxy S25 en Europe, avec une fonction qui garde vos proches au centre de la vidéo

N’oubliez pas également la possibilité d’installer un autre système d’exploitation mobile qui, lui, suivra les mises à jour d’Android. Même si la scène des ROM custom n’est plus aussi florissante qu’il y a quelques années, vous pouvez vous tourner vers LineageOS (successeur de CyanogenMod) ou GrapheneOS, qui met l’accent sur le respect des données privées et leur sécurité.


La rédaction vous conseille aussi...

Réagissez à cet article !

Demandez nos derniers articles !

Google Chrome : la vérification des e-mails va devenir bien plus fluide sur Android

Marre de devoir ouvrir constamment votre boîte de réception pour prouver que votre adresse e-mail vous appartient ? Avec Chrome 154, Google apporte une solution pour fluidifier le processus de vérification…

Nintendo Switch 2 : une nouvelle édition limitée Zelda vient fêter les 40 ans de la série et elle est somptueuse

Nintendo s’apprête à sortir une nouvelle édition limitée de sa Switch 2 aux couleurs de The Legend of Zelda. Celle-ci sera disponible d’ici quelques jours et se retrouve déjà en…

Amazon lâche de grosses réductions : les Jours Flash Prime s’achèvent ce soir

Les Jours Flash Prime se poursuivent pendant quelques heures encore, avec de belles offres à saisir chez Amazon. La plupart de ces promotions sont officiellement destinées aux abonnés Prime, mais…

Trop flemmard pour appeler votre mère ? L’IA Gemini pourrait bientôt le faire à votre place

Google continue d’élargir les pouvoirs de Gemini sur ses smartphones. Jusqu’ici cantonné aux appels vers les commerces, l’assistant viserait désormais un terrain nettement plus intime. Vos proches pourraient bientôt décrocher…

HUAWEI Watch D3 : une montre santé qui se porte aussi bien au bureau qu’au sport

Votre tension artérielle, mesurée directement au poignet grâce à un airbag glissé dans le bracelet : c’est l’atout santé de la HUAWEI Watch D3. Plus fine, plus légère, avec un…

Fitbit Edge : voici le prix français et les caractéristiques du nouveau bracelet connecté de Google

Design, fiche technique, prix pratiqué en France… on sait déjà presque tout du Fitbit Edge, nouveau venu dans la famille des bracelets connectés de Google. Hier, nous apprenions de premières…

Dyson Clean+Wash Hygiene : pour les Jours Flash Prime, ce laveur de sol efficace et maniable est à -40% , vite !

Les Jours Flash Prime se terminent déjà demain soir. Il ne va donc pas falloir tarder pour profiter des meilleures offres du moment sur Amazon. Nous avons trouvé pour vous…

JLab JBuds Party : cette enceinte bluetooth compacte et puissante chute à moins de 30 € pour seulement quelques heures !

Si vous cherchez une enceinte sans fil de qualité et vraiment pas chère, vous êtes au bon endroit. La JLab JBuds Party offre une autonomie de 12 heures, une puissance…

Paramount absorbe Warner Bros. Discovery pour 98 milliards d’euros et crée Skydance, un nouveau géant de la TV et du cinéma

Fin du feuilleton, Warner Bros. Discovery est bien racheté par Paramount, menant à la création d’un nouveau groupe, Skydance, qui ambitionne de s’imposer comme le leader mondial du divertissement et…

GTA 5 a été jouable gratuitement sur navigateur pendant quelques heures, Rockstar n’a visiblement pas apprécié

Après un nouvel épisode non officiel de Fallout, ça a été au tour de GTA 5 de se retrouver jouable sur navigateur… avant d’être retiré dans la foulée par ses…

Retrouvez sur Phonandroid toute l’actualité autour de l’OS mobile de Google. Le site est une véritable mine d’or autour des produits Android et bien plus ! Vous cherchez un téléphone ou souhaitez maîtriser parfaitement le votre ? Nos articles, dossiers et tutoriels sont là pour vous informer et vous guider. Votre smartphone n’aura plus aucun secret pour vous. Nous vous ferons découvrir les meilleures applications android sur le Google Play. Si les tablettes vous intéressent, vous pourrez suivre l’actualité des différentes marques. Elles sont nombreuses et s’y retrouver est compliqué. Phonandroid et son forum sont là pour vous informer et vous guider.