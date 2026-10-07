Les Pixel 6 reçoivent peut-être leur dernière mise à jour d’Android

Google déploie la mise à jour mensuelle d’octobre 2026 sur les smartphones Pixel compatibles. Elle signe probablement la fin du support des Pixel 6, qui arrivent au terme de leur période de prise en charge.

Quand la famille des Pixel 6 est sortie en 2021, Google garantissait 3 ans de mises à jour majeures d’Android (comprendre : un changement de version) ainsi que 5 ans de mises à jour de sécurité. Fin 2024, la firme de Mountain View étend le support logiciel des Pixel 6 à 5 ans dans les deux cas. Une décision parallèle à celle d’autres constructeurs qui promettent désormais jusqu’à 7 ans de mise à jour d’Android sur leur appareils.

En toute logique, les Pixel 6 ont donc reçu Android 17, ainsi que les correctifs de sécurité qui ont suivi. Google déploie en ce moment la mise à jour Android de sécurité d’octobre 2026 sur tous ses smartphones compatibles, à savoir des Pixel 6 aux Pixel 11. Elle corrige 28 failles au total. Jusque là, rien d’anormal. Mais si on fait le calcul, octobre 2026 est le dernier mois de prise en charge logiciel des Pixel 6.

Une dernière mise à jour d’Android pour les Pixel 6 de Google ?

Officiellement, Google n’a pas annoncé la fin du support logiciel pour ses Pixel 6. Si vous en avez un, mieux vaut tout de même vous préparer. Il est probable que l’entreprise attende la mise à jour Android de décembre 2026 pour le préciser. En imaginant que ce soit le cas, cela ne veut pas dire que votre smartphone est bon pour la poubelle. Rien de vous empêche de continuer à vous en servir. En revanche, il ne recevra plus aucune nouveauté et plus aucun correctif de sécurité, du moins par les canaux officiels.

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N’oubliez pas également la possibilité d’installer un autre système d’exploitation mobile qui, lui, suivra les mises à jour d’Android. Même si la scène des ROM custom n’est plus aussi florissante qu’il y a quelques années, vous pouvez vous tourner vers LineageOS (successeur de CyanogenMod) ou GrapheneOS, qui met l’accent sur le respect des données privées et leur sécurité.