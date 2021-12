Google Pixel : Netflix est toujours bloqué en 540p, 8 mois après le bug

Plus tôt cette année, de nombreux appareils Google Pixel ont vu leur Widevine, l’outil qui permet de lire du contenu protégé par DRM, tomber au niveau L3. Les smartphones ne sont donc plus capables de lire du contenu en HD sur Netflix.

Il y a maintenant plus de 8 mois, nous rapportions qu’un bug des Google Pixel empêchait la lecture de contenus en HD sur Netflix. En effet, les smartphones Google Pixel 3 et les modèles plus récents avaient vu leur Widevine tomber au niveau L3 après la mise à jour d’avril 2021. Cela signifie que le contenu protégé par DRM, comme Netflix, ne peut pas être lu en HD, Netflix plafonnant la lecture à 540p.

Le bug n’est vraisemblablement toujours pas corrigé, alors que Google avait pourtant promis dès le mois d’avril 2021 de trouver rapidement une solution. Pire encore, les utilisateurs continuent de signaler régulièrement de signaler le problème sur les réseaux sociaux, et le Google Pixel 3 ne plus qu'une seule mise à jour de fin de vie. En effet, nous avions appris le mois dernier que Google n’allait déployer qu’une seule mise à jour sur ses Google Pixel 3 et 3 XL avant que les smartphones soient définitivement abandonnés. Si la mise à jour ne corrige pas le problème, les propriétaires de Pixel 3 n’auront donc d’autres choix que de se contenter d’une définition 540p sur Netflix.

Tous les utilisateurs ne sont pas affectés par ce problème

D’après les retours des utilisateurs sur les réseaux sociaux, tous les smartphones de Google ne sont pas affectés par le bug. En effet, certains rapportent que leurs Google Pixel 5 et Google Pixel 6 sont bien certifiés Widevine L1 par Google, ce qui signifie qu’ils peuvent profiter de Netflix en Full HD et en HDR.

Pour l’instant, on ne sait pas exactement si Google compte ou non corriger le tir, puisque cela fait maintenant près de 8 mois que l’entreprise promet de trouver une solution. Netflix n’est d’ailleurs pas la seule plateforme concernée, puisque la grande majorité des services de streaming exigent un niveau de sécurité Google Widevine L1 pour pouvoir accéder et regarder du contenu en HD et Ultra HD.

Source : Gizmochina