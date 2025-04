Le Google Pixel 9 s’affiche à prix très réduit chez Bouygues Telecom

Si vous avez mis assez d'argent de côté pour vous offrir le Pixel 9, alors le bon plan qui va suivre va sûrement vous intéresser. Pendant une durée limitée, le smartphone de Google peut être obtenu sous les 550 euros.

Le Pixel 9 est à l'honneur sur le site de l'opérateur Bouygues Telecom. Jusqu'au dimanche 13 avril 2025, le smartphone Google incluant 128 Go de stockage et proposé en quatre coloris au choix est au prix de revient de 549 euros au lieu de 899 euros, soit une réduction de 350 euros par rapport au tarif conseillé. Pour information, le prix préférentiel est obtenu grâce à une offre de remboursement de 80 euros (voir conditions).

Dévoilé par Google durant le mois d'août 2024, le Pixel 9 est doté d'un écran OLED de 6,24 pouces avec une définition en Full HD+ de 2424 x 1080 pixels, un taux de rafraîchissement de 120 Hz et une densité de 425 ppp. Le smartphone du géant américain embarque aussi une mémoire vive de 8 Go de RAM, le processeur Google Tensor G4, une batterie de 4600 mAh avec la charge rapide à 27W, ainsi que le système d'exploitation Android 15.

Les amateurs de belles photographies auront l'occasion de profiter d'une caméra large de 50 MP, d'une caméra ultra-large de 50 MP et d'une caméra frontale de 11 MP pour les prises de selfies. Quant à la connectivité du Google Pixel 9, celle-ci inclut le Wi-Fi 7, la technologie sans fil Bluetooth 5.3, le GPS, le NFC, l'USB Type-C 3.2 et un capteur d'empreintes digitales sous l'écran. Pour plus de détails ou d'informations sur le smartphone, nous vous invitons à lire notre article consacré au test du Google Pixel 9.