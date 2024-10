Google Photos : vous saurez désormais si une photo a été retouchée par IA grâce à cette nouvelle section

Google vient d’annoncer l’arrivée d’une nouvelle section dans son application pour les photos retouchées avec des outils basés sur l’IA. Cette fonctionnalité basee sur la transparence permettra aux utilisateurs de mieux identifier les images modifiées par l’intelligence artificielle.

Les avancées de l'intelligence artificielle ont profondément modifié la façon dont nous retouchons nos photos. Des outils sophistiqués permettent désormais à n'importe qui de pouvoir supprimer des éléments indésirables, de peaufiner les détails et d'améliorer la qualité des images en un clin d'œil. Ces fonctionnalités, autrefois réservées aux professionnels, sont aujourd'hui accessibles à tous grâce à des applications comme Google Photos.

Google a officiellement annoncé l'arrivée d'une nouvelle fonctionnalité pour son application Google Photos. Il s'agit d'une section “Info IA” que nous avions repéré cet été. Cette dernière indiquera clairement si une image a été modifiée à l'aide de certains de ses outils alimentés par l'intelligence artificielle, comme Magic Eraser, bien connu chez nous derrière le nom de gomme magique, Magic Editor ou Zoom Enhance. Cette nouveauté sera déployée dès la semaine prochaine pour tous les utilisateurs.

Google Photos renforce la transparence sur les retouches d’images avec IA

Cette nouvelle section “Info IA” se trouvera directement dans les informations de chaque photo, à côté des détails habituels tels que le nom du fichier, la localisation ou encore le statut de sauvegarde. Concrètement, si une image a été retouchée à l'aide des outils comme Magic Editor ou la gomme magique, les utilisateurs verront une mention spécifique signalant l'usage de l'IA. Cela repose sur les standards IPTC, une norme utilisée pour décrire les caractéristiques d'une photo utilisée par Google pour rendre visible ces modifications.

En plus d'indiquer les modifications réalisées avec des outils basés sur l'IA, Google Photos utilisera les informations supplémentaires pour des fonctionnalités comme Best Take et Add Me, présentes sur les appareils Pixel. Ces dernières permettent de combiner des éléments de plusieurs photos prises en même temps pour créer une image améliorée, comme un meilleur cliché de groupe. Les détails de ces retouches seront enregistrés sous forme de métadonnées, suivant les standards de l'IPTC. La société n'a toutefois pas précisé si ces informations seront visibles pour les utilisateurs lors de l’affichage de ces photos.

Source : Google Blog