Google Photos va vous simplifier la vie avec cette nouvelle option pour retoucher vos photos avant de les partager

Google Photos poursuit son évolution avec de nouvelles fonctionnalités pensées pour simplifier la gestion et le partage des images. Une interface repensée pourrait bientôt voir le jour qui va offrir des options plus intuitives pour la retouche.

Google Photos ne cesse de se renouveler pour offrir toujours plus de possibilités. Parmi les récentes améliorations, on peut citer la retouche de photos HDR sans perte de qualité, qui s’appuie sur l’intelligence artificielle pour conserver les contrastes et les couleurs intenses après modification. Une autre nouveauté concerne l’éditeur vidéo, qui permet de créer des montages dignes des professionnels grâce à des préréglages IA. Ces mises à jour montrent que Google cherche à simplifier l’utilisation de son application tout en la rendant plus puissante.

Google Photos travaille actuellement sur une option permettant d’améliorer automatiquement les photos avant de les partager. Cette fonctionnalité, découverte à travers une analyse de la version 7.5 de l'application, est pour le moment accessible à un nombre limité d'utilisateurs dans le cadre d'une phase de test. Cette dernière introduit une nouvelle interface, plus simple, pour activer ou désactiver l'amélioration des images.

Google Photos repense le partage avec une nouvelle interface simplifiée

La nouvelle interface de Google Photos permet désormais aux utilisateurs de transformer leurs clichés en un seul geste. Un bouton unique active l’option “Enhance” (Améliorer), rend les photos plus lumineuses et colorées automatiquement. Auparavant, l'application proposait différents filtres comme “Warm” (Chaud) et “Cool” (Froid), qui ont été retirés pour laisser place à une option unique et plus intuitive. Ce changement facilite la comparaison entre l’image originale et l’image améliorée, en permettant de passer de l’une à l’autre d’un simple clic.

En plus de l’amélioration automatique, Google Photos v7.5 propose de nouveaux outils pour ajuster les images avant de les envoyer. Les utilisateurs peuvent recadrer, retourner, ou encore ajuster la luminosité de leurs photos avant de les partager avec leurs proches. Cette version de test n’est pas encore disponible pour tous, Google peaufine encore cette fonctionnalité avant son déploiement complet. Et ce n’est pas tout : l'application pourrait bientôt voir un changement majeur avec la transformation de l’onglet “Souvenirs” en une nouvelle “Timeline”, pour une gestion plus chronologique des souvenirs.

Source : Android Authority