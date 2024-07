Google rend ses outils de retouche photo avec l’IA gratuits pour tous les utilisateurs

Les utilisateurs de Google Photos ont de bonnes raisons de se réjouir, car le géant de la technologie a tenu sa promesse d'avril de démocratiser ses outils de retouche par IA.

Google vient de confirmer que sa suite de fonctions de retouche photo avancées utilisant l’IA, dont Magic Editor, Magic Eraser, Photo Unblur et Portrait Light, était désormais accessible à tous les utilisateurs, et cela, sans abonnement.

Cette nouvelle stratégie est un changement important pour Google. Elle supprime le mur payant qui limitait auparavant l'accès à ces puissants outils à ceux qui possédaient un abonnement Google One, où qui disposaient d’un appareil sur lequel ils sont intégrés.

L’IA débarque chez tous les utilisateurs de Google Photos

Google aurait mis plusieurs mois à s'assurer que ces outils d'intelligence artificielle sophistiqués fonctionnent de manière cohérente sur un large éventail d'appareils. Cependant, si ces outils d'édition IA sont impressionnants, Google reconnaît qu'ils ne sont pas infaillibles.

Pour y remédier, de nombreuses fonctionnalités sont assorties d'options de personnalisation. Par exemple, Portrait Light et Photo Unblur comprennent des curseurs, permettant aux utilisateurs d'ajuster l'intensité des effets à leur convenance. Cette flexibilité garantit que même si le résultat initial généré par l'IA n'est pas parfait, les utilisateurs ont la possibilité de l'adapter à leurs préférences. Par exemple, si vous trouvez le flou d’arrière-plan trop prononcé sur un portrait, il vous est toujours possible de l’atténuer.

Les outils Magic Eraser et Magic Editor's Erase sont tous deux excellents pour supprimer les éléments indésirables des photos, mais ils s'illustrent dans des scénarios différents. Magic Eraser est idéal pour les corrections rapides sur de petites portions d'une image, tandis que les capacités d'IA générative de Magic Editor le rendent plus adapté aux tâches d'effacement complexes et au remplissage de grands espaces. Pour ceux qui recherchent la précision, Magic Editor offre une fonction de zoom pour des sélections plus précises, particulièrement utile lorsqu'il s'agit d'objets dont les bords sont moins nets.

Il convient de noter que pour accéder à ces outils d'édition IA, les utilisateurs devront disposer d'un appareil doté d'au moins 3 Go de RAM, fonctionnant sous Android 8.0 ou iOS 15 ou une version ultérieure.