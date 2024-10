Google Photos va vous aider à détecter les images générées par l’IA, voici comment

Savoir si une image est réelle ou non est devenu de plus en plus complexe, c’est pourquoi Google prépare une fonctionnalité innovante pour son application Photos. Cette nouvelle fonction permettra aux utilisateurs d'identifier facilement les images créées par intelligence artificielle.

Android Authority a fait une découverte intéressante dans la version 7.3 de Google Photos. En effet, l’application de photos devrait bientôt être capable de déceler quelles images ont été générées par l’intelligence artificielle.

Bien que cette fonctionnalité ne soit pas encore déployée, son intégration dans le code de l'application suggère un lancement imminent. Alors que la véracité des images devient de plus en plus difficile à établir, cette initiative de Google devrait être une avancée majeure pour aider les utilisateurs à naviguer dans l'océan des contenus visuels générés par l'IA.

Comment Google compte détecter les images générées par l’IA ?

Les développeurs ont repéré plusieurs éléments clés dans le code XML de l'application, notamment trois identifiants cruciaux : “@id/ai_info”, “@id/credit”, et “@id/digital_source_type”. Ces identifiants joueront des rôles distincts, mais complémentaires. L'identifiant “@id/credit” affichera vraisemblablement les tags de crédit, comme “Made with Google AI” pour les images générées via Gemini. Le “@id/digital_source_type” indiquera la source médiatique originale de l'image. Quant à “@id/ai_info”, bien que sa fonction exacte reste à confirmer, il pourrait fournir des informations supplémentaires sur le modèle d'IA utilisé.

La fonctionnalité s'appuiera sur les métadonnées IPTC pour analyser l'origine des images. Ces informations seront accessibles dans la section des détails de l'image, offrant une transparence accrue sur la provenance du contenu visuel. Google Photos pourra notamment détecter ses propres tags, tels que “AI-Generated with Google Photos” ou “AI-Generated with Google”, utilisés notamment avec l'outil Magic Editor.

Cette initiative arrive à point nommé, puisque que les générateurs d'images IA connaissent une popularité croissante. Que ce soit pour l'édition d'images existantes ou la création de nouvelles images réalistes, l'utilisation de l'IA dans le domaine visuel ne cesse de se développer, et il est donc essentiel pour les grandes entreprises de développer de tels outils destinés aux consommateurs. Il reste maintenant à savoir quand ce dernier sera disponible pour tous les utilisateurs.