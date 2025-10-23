Google Photos va vous transformer en mème grâce à l’IA, voici comment ça marche

On n'en finit pas d'utiliser l'IA pour fabriquer des photos de toutes pièces ou modifier les existantes. Dernière nouveauté en date : Google Photos fait de vous un véritable mème Internet.

Est-ce que vous connaissez les mèmes Internet ? Oui ? Mais êtes-vous capable d'en donner une définition ? Le dictionnaire Larousse nous parle d'un “concept (texte, image, vidéo) massivement repris, décliné et détourné sur Internet de manière souvent parodique, qui se répand très vite, créant ainsi le buzz“. C'est assez vague et dans les faits, on se contentera de faire référence à leur nom : Bad Luck Brian, Overly Attached Girlfriend ou plus récemment Change my mind et Distracted Boyfriend.

Lire aussi – Créer des montages n’a jamais été aussi rapide et facile dans Google Photos

Les mèmes font partie intégrante de la culture Web. On en créé, on les partage avec nos amis ou sur les réseaux sociaux… Et si vous rêvez d'en devenir un vous-même, réjouissez-vous. Google Photos travaille sur une fonctionnalité IA qui vous transforme en mème. Quand on voit le succès du générateur d'images de ChatGPT avec son “filtre Ghibli”, ce n'était qu'une question de temps avant que quelqu'un propose une telle option.

Devenir un mème Internet prendra quelques secondes avec Google Photos

Repérée dans la version 7.51.0 de Google Photos, la ligne “Meme me” (on attendra la traduction française avant de se prononcer) lance le processus. L'application demande alors de choisir un cliché de référence, idéalement un selfie, puis un mème parmi une liste. L'intelligence artificielle fait le reste et le résultat s'affiche rapidement. En voici un exemple avec le mème This is fine. On note que ce n'est pas parfait, la disposition de la scène originale n'étant pas reprise ici.

En plus d'une date de déploiement global, il reste plusieurs inconnues concernant cette fonction. On ignore quels mèmes seront intégrés, s'il sera possible d'ajouter les siens ou encore si Google Photos proposera à chaque fois un seul résultat ou plusieurs versions parmi lesquelles choisir. Réponse dans quelques semaines sauf retard imprévu.

Source : Android Authority