Google Photos va animer vos images exactement comme vous le souhaitez grâce à l’IA

Une nouvelle manière d'animer les images devrait bientôt pointer le bout de son nez dans Google Photos. La dernière version de l'application cache en effet une option pour demander à Veo 2 quel type d'animation on souhaite à l'air d'un court prompt.

Google veut mettre de l'IA partout dans son application Photos et il n'y a grand-chose à faire pour l'empêcher. Ces derniers jours, on parle beaucoup de Nano Banana, l'outil de retouche qui a fait ses débuts sur Gemini et qui devrait bientôt rejoindre l'arsenal de Photos. En attendant, une IA est déjà disponible dans l'application. Il s'agit de Veo 3, l'intelligence artificielle capable de générer des vidéos à l'aide d'un simple prompt.

Au sein de Google Photos, celle-ci sert entre autres à animer des images autrement statiques. Pour ce faire, les utilisateurs ont le choix entre deux options : “mouvements subtils”, qui ajoute précisément ce que son nom indique et “J'ai de la chance” qui laisse le hasard (comprendre ce que l'IA considère comme le plus logique) choisir à sa place. Deux options qui laissent donc peu de place à la créativité – contrairement à ce que Google met en avant.

Vous pourrez bientôt demander à Google Photos d'animer vos photos à l'aide d'un prompt

Mais cela pourrait bientôt changer. Nos confrères d'Android Authority ont en effet repéré une troisième option cachée dans la version v6.48 de Google Photos. Celle-ci ne porte pas (encore) de nom, mais se présente sous la forme d'un bloc dans lequel l'utilisateur peut entrer un prompt. Autrement dit, celui-ci pourra demander explicitement à Veo 3 d'animation l'image comme il le souhaite.

Sur le même sujet – Google Photos veut mettre fin au calvaire de la recherche d’images grâce à cette fonctionnalité bien pensée

Il sera donc théoriquement possible de choisir l'animation, mais aussi le style de la vidéo, voire d'ajouter des éléments à l'image, etc. Reste à savoir si l'IA imposera des limites à l'utilisateur, ou si au contraire l'image pourra servir de base pour créer une véritable vidéo. Quoiqu'il en soit, selon les contraintes actuelles, celle-ci ne pourra pas dépasser les 6 secondes.

Source : Android Authority