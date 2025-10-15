Créer des montages n’a jamais été aussi rapide et facile dans Google Photos

Google Photos améliore son système de création de montages photo, qui propose une expérience plus pratique et plus fluide pour arrêter de perdre du temps inutilement.

Google annonce une mise à jour majeure pour la création de montages dans Google Photos. L'entreprise assure que la nouvelle version de ses outils va permettre aux utilisateurs de mettre au point des collages personnalisés “plus rapidement et avec beaucoup plus de flexibilité” que jusqu'à présent.

La première nouveauté est une refonte de l'éditeur, qui permet d'ajouter ou de supprimer des photos, et d'essayer différentes mises en page à tout moment. Ce système évite de devoir recommencer son montage depuis le début si on change d'avis sur les photos qu'on veut y intégrer, ou si on se rend compte que la mise en page actuelle ne fonctionne pas et qu'il faut opérer des modifications. La progression du collage est donc conservée, même si on doit réaliser des changements importants.

Google Photos simplifie la création de montages

Auparavant, l'utilisateur devait d'abord choisir ses photos, puis sélectionner un modèle de collage. Maintenant, il accède directement à l'éditeur, ce qui lui permet de regarder quelles sont les options de modèles disponibles, et en fonction du modèle retenu, sélectionner le nombre de photos nécessaire à la création du montage. Cette manière de faire est bien plus pratique et évite des allers-retours inutiles et pénibles.

Google Photos ajoute aussi de nouveaux modèles modernes et épurés, ainsi que de nouveaux styles adaptés à certains événements. Cela signifie plus de choix, de personnalisation et de liberté pour les utilisateurs qui créent des montages à l'aide de l'application. “Nous avons supprimé les étapes supplémentaires d'enregistrement et de partage avec un nouveau bouton « Partager » directement dans l'éditeur qui vous permet d'envoyer instantanément votre collage à des amis et à d'autres applications comme Instagram ou WhatsApp”, précise également Google.

Cette mise à jour d'envergure de Google Photos devrait permettre de réaliser des montages en faisant moins d'effort et de gagner du temps. Pour plus d'informations sur ces nouveautés, l'application propose un guide de démarrage pour vous présenter ces fonctionnalités. Vous pouvez installer la dernière version depuis le Play Store.