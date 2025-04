Google Photos va vous laisser choisir la personne que vous voulez suivre dans vos vidéos, c’est vraiment bluffant

Google Photos continue de se transformer en véritable studio de montage grâce à l’intelligence artificielle. Une nouvelle option va bientôt vous permettre de décider précisément qui suivre à l’image, même en plein mouvement. Un outil simple mais redoutablement efficace qui sera bientôt disponible sur tous les smartphones.

L’intelligence artificielle révolutionne l’édition d’images, et Google Photos en est l’un des meilleurs exemples. Avec des outils comme Magic Editor ou Reimagine, il est possible de transformer un cliché en quelques gestes : modifier le ciel, effacer une foule ou réorganiser des éléments. Mais ces retouches deviennent parfois invisibles à l’œil nu. Pour renforcer la transparence, Google intègre désormais un filigrane numérique invisible via la technologie SynthID. Ce marquage s’applique automatiquement aux images modifiées par IA, rendant toute tentative de manipulation plus facilement détectable.

En parallèle de ces efforts pour sécuriser les contenus, Google améliore aussi les fonctionnalités créatives de son application Photos. L’outil vidéo “Track” – littéralement “suivre” – permet déjà de garder un sujet centré dans l’image, grâce à un suivi automatique des mouvements. Mais jusqu’ici, il était impossible de choisir manuellement la personne suivie, ce qui pouvait poser problème lorsqu’il y avait plusieurs visages à l’écran. Une nouvelle version vient enfin corriger cette limite.

Google Photos permet bientôt de changer le sujet suivi dans les vidéos avec l’option Track

Repérée dans la version 7.24.0 de Google Photos, cette nouveauté introduit un bouton “Track different subject“. Après le traitement automatique, l’utilisateur pourra ainsi sélectionner un autre sujet à l’écran en traçant un cercle autour. L’application relancera alors le suivi dynamique avec ce nouveau point de focus. L’outil devient ainsi bien plus utile dans des scènes avec plusieurs personnes ou en mouvement rapide, comme les fêtes, les matchs de football ou les vidéos de famille.

Google n’a pas encore activé cette fonction publiquement, mais sa présence dans le code suggère un lancement imminent. Combinée aux autres améliorations récentes de Google Photos, elle confirme l’ambition de la société : offrir un montage vidéo semi-automatique, puissant et accessible à tous. Un pas de plus vers une édition intelligente, sans perdre le contrôle sur le résultat final.

Source : Android Authority