Google Photos intègre Veo 3 et propulse ses outils créatifs dopés à l’IA au niveau supérieur

Google peaufine encore davantage son application Photos. Après avoir annoncé sa refonte graphique, l’introduction de l’onglet Créer et de nouvelles fonctionnalités boostées par l’IA, la firme de Mountain View dote Google Photos d’une mise à jour majeure, qui devrait ravir les adeptes de la fonctionnalité Photo-to-Video.

Google se donne les moyens pour rendre son application Photos toujours plus incontournable, en la transformant en plateforme de retouches toujours plus poussée, évidemment dopée à l’intelligence artificielle. Il y a quelques semaines, on vous parlait par ailleurs des deux nouveautés annoncées par Google : Photo-to-Video (que l’on traduira ici Photo en vidéo, même si la traduction définitive pourrait être différente) et Remix.

La fonctionnalité Photo en vidéo, comme son nom l’indique, transforme vos clichés en clip vidéo de 6 secondes. Si elle devait initialement reposer sur la technologie Veo 2 de l’IA Gemini, la firme de Mountain View a finalement de plus grandes ambitions pour elle.

Google Photos connaît une mise à jour majeure : l’intégration de Veo 3

C’est sur le compte X (ex-Twitter) de son application Photos que Google a annoncé une évolution significative : l’entreprise y intègre Veo 3, son dernier modèle révolutionnaire d’IA générative dédié à la création vidéo. L’objectif ? Proposer des outils IA plus puissants, directement sur votre smartphone. C’est donc Veo 3, qui permet de créer des films avec une simple ligne de commande, qui alimente désormais la fonctionnalité Photo en vidéo. Cette mise à jour majeure promet des résultats encore plus impressionnants.

Cet outil IA, qui n’a pas encore débarqué en France, sera accessible dans le nouvel onglet Créer, disponible en bas de l’écran, entre Collections et Recherche, après la refonte Material 3 Expressive de Google Photos. Au-delà de Photo en vidéo, c’est ici que seront recensées toutes les fonctions créatives de l’application permettant de générer des images stylisées, des collages et des montages vidéo de moments forts, afin de rendre toutes ces nouveautés plus accessibles. Nos confrères d’Android Headlines précisent tout de même qu’il existe des quotas de générations quotidiennes, et qu’ils sont plus élevés chez les abonnés Google AI Pro et Ultra.