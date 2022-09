Google Photos : un bug endommage sévèrement vos plus anciennes images

Depuis quelques jours, les témoignages se multiplient sur les forums d’entraide, dénonçant tous une altération très étrange des images sur Google Photos. En effet, sur les clichés datant d’au moins 5 ans, des artefacts divers apparaissent, sans qu’aucun pattern véritable ne se dessine. Pour certains, le problème semble se résoudre de lui-même.

C’est un bug bien étrange qui frappe les utilisateurs de Google Photos depuis plusieurs jours. D’autant qu’il peut facilement passer inaperçu, puisqu’il ne semble impacter que certains vieux clichés. En remontant dans leur application, plusieurs internautes ont ainsi remarqué que certaines photos affichent des artefacts divers, comme si cette dernière avait été corrompue de quelque manière.

On remarque ainsi des erreurs colorimétriques, des visages floutés grossièrement ou encore des lignes et « fissures » qui apparaissent de manière intempestive. D’après les témoignages des utilisateurs, ce bug ne semble concerner que les photos vieilles d’environ 5 ans et plus. Beaucoup d’entre elles affichent également des points blancs, sans qu’aucun pattern n’en ressorte de manière claire.

Google Photo a peut-être ruiné vos vieilles images (mais pas pour longtemps)

De plus, certaines images sont plus endommagées que d’autres, allant parfois jusqu’à ruiner la photo originale. Difficile donc de détecter un véritable comportement à ce bug tant les altérations divergent entre les images et les utilisateurs. Chose assez contrariante tout de même, ces défauts persistent même après avoir téléchargé l’image en question, et ce sur la version Android, iOS et web de l’application.

En revanche, les utilisateurs impactés s’accordent pour dire que chacune des photos dégradées a été modifiée après avoir été prise. Autrement dit, les photos originales, qui n’ont subi aucun effet ou retouche, sont parfaitement intactes. Le problème réside donc très probablement dans les outils de modification de Google Photos.

Bonne nouvelle néanmoins, certains internautes rapportent que le bug s’est résolu de lui-même après quelques jours. La solution serait donc de s’armer de patience, en attendant un correctif officiel de la part de Google.