Google Photos : enfin des couleurs de peau fidèlement retranscrites grâce aux filtres Real Tone

Real Tone fait partie des dernières fonctionnalités liées à la photographie lancée par Google. Cette technologie permet notamment d'afficher avec plus d'authenticité, de fidélité et de détails les nuances des différentes couleurs de peau. Bonne nouvelle, les filtres Real Tone arrivent prochainement sur Google Photos.

Lors du lancement des Google Pixel 6 et Pixel 6 Pro, Google a introduit une toute nouvelle fonctionnalité dédiée à la photographie. Baptisée Real Tone, ces filtres permettent tout simplement de retranscrire avec plus d‘authenticité et de détails toutes les nuances des différentes couleurs de peau.

Le but étant de faire en sorte “que les appareils photos et les produits d'imagerie Google fonctionnent de manière plus équitable pour les personnes de couleur”, comme l'expliquait la firme. Lors de la conférence Google I/O de mai 2022, la firme de Mountain View a fait savoir qu'elle comptait intégrer Real Tone sur d'autres appareils et services.

Les filtres Real Tone seront notamment disponibles sur le Pixel 6a, le prochain smartphone de milieu de gamme de la marque, ainsi que sur le Pixel 7. Or, le compte Twitter officiel d'Android vient d'annoncer une bonne nouvelle. En effet, les filtres Real Tone sont en cours de déploiement sur l'application Android de Google Photos.

Les filtres Real Tone débarquent bientôt sur Google Photos

D'après nos confrères du site Android Central, ces nouveaux filtres seront également disponibles sur les versions Web et iOS. Pour rappel, ces filtres Real Tone sont basés sur l'échelle Monk Skin Tone, qui a été créé pour remplacer les échelles de teints obsolètes qui privilégient les peaux claires.

Google a co-développé cette échelle avec Ellis Monk, professeur adjoint de sociologie à Harvard. Comme le précise l'enseignant, l'échelle Monk Skin Tone est une échelle de tons de peau en 10 points précis qui a été conçu pour être volontairement plus représentative et inclusive, concernant notamment les personnes avec des couleurs de peau plus foncées.

Pour l'instant, les filtres Real Tone ne sont pas encore disponibles sur Google Photos à l'heure où nous écrivons ces lignes. Néanmoins, Google assure qu'ils seront accessibles à tous les utilisateurs dans le courant du mois de juin.

Source : Twitter