Google Photos rend vos souvenirs plus vivants avec de nouveaux effets

Google Photos accueille une nouvelle mise à jour sur iOS et Android. Celle-ci change drastiquement le design de l’onglet Souvenirs. Par exemple, des effets de collage font leur apparition et l’utilisateur peut les personnaliser à l’envie.

Cela fait bien longtemps que Google Photos a dépassé le stade de simple bibliothèque en ligne pour vos clichés. Il y a trois ans, la firme de Mountain View avait par exemple lancé Souvenirs, qui met en avant des images prises il y a longtemps. Cette fonctionnalité va avoir le droit à une refonte.

Google a en effet annoncé que Souvenirs va se doter d’un tout nouveau design, à la fois sur iOS et Android. Cette update devrait être disponible extrêmement rapidement (certainement aujourd'hui) via une mise à jour de votre application.

Google Photos revoit l'agencement de vos souvenirs

Cette update adopte plusieurs choses sympathiques. Aujourd’hui, lorsque vous faites défiler vos souvenirs, vous avez un diaporama de photos qui se suivent. Désormais, Google rajoute des petits effets de zoom pour y ajouter plus de vie.

Plus encore, ces souvenirs peuvent désormais inclure des “Cinematic Photos”, c'est à dire des photos animées obtenues en combinant les doublons. Cela renforce l'aspect “vivant” de vos anciens clichés.

Plus encore, les souvenirs peuvent désormais être agrémentés d'effets visuels qui viennent habiller les photos. Là encore, le but est de rendre l’expérience plus personnelle et vivante, dépassant le simple stade du panorama. Google en a profité pour rajouter une option de partage des albums souvenirs tels qu’ils apparaissent (uniquement sur Android pour le moment). Avant, les photos partagées étaient juste envoyées brutes.

Enfin, Photos ajoute la possibilité de créer des collages avec ses souvenirs. L’utilisateur peut désormais facilement concevoir des tableaux en sélectionnant un ou plusieurs clichés. Il a le choix entre plusieurs effets et agencements pour créer son visuel parfait. Google suggère que des design conçus par des artistes seront mis en avant. Là encore, le but est d’exploiter votre immense bibliothèque de photos.

Cette mise à jour ne bousculera pas les habitudes des utilisateurs, mais devrait satisfaire ceux qui sont friands de montages et ceux qui aiment redécouvrir leurs anciens clichés. Le service de Google continue de s’améliorer par petites touches, au point d’être devenu un incontournable aujourd’hui.