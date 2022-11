Google Photos : la retouche des fichiers RAW sera bientôt gérée… par une autre appli

Google Photos s'apprête à simplifier le processus pour retoucher les fichiers RAW. Et pour ce faire, l'appli ne va pas se doter d'une fonctionnalité inédite, non. Elle compte plutôt faire appel à une application tierce qui sera utilisée par défaut.

Comme vous le savez peut-être, de plus en plus de smartphones haut de gamme disposent de fonctionnalités pour capturer, stocker et retoucher des images au format RAW. C'est notamment le cas de Samsung avec l'appli Expert RAW, lancée depuis la fin d'année 2021. Elle permet aux photographes confirmés d'accéder à des fonctionnalités avancées comme le réglage de l'exposition, de la mise au point, des ISO, de la vitesse d'obturation, ou encore de la balance des blancs. Et bien entendu, il est possible d'enregistrer vos clichés aux formats LossLess JPEG et Linear DNW Raw 16 Bits.

De son côté, Google Photos offre aussi la possibilité de capturer et modifier des fichiers en format RAW. Néanmoins, la firme de Mountain View est consciente qu'elle n'est pas la meilleure solution du marché. Voilà pourquoi elle propose directement aux utilisateurs d'ouvrir un fichier RAW dans Google Photos ou plutôt dans une application tierce comme Snapseed ou Markup. Par ailleurs, l'entreprise américaine invite également les utilisateurs à télécharger une application dédiée à la retouche photo, comme Adobe Lightroom par exemple.

Google Photos permettra de choisir son appli par défaut pour les fichiers RAW

Pour l'instant, cette fenêtre proposant de passer par Google Photos ou par une app tierce apparaît systématiquement lorsque l'utilisateur s'apprête à modifier une image. Malheureusement, il n'est pas encore possible de choisir une application par défaut pour éviter cela. Mais cela pourrait changer sous peu d'après la chaîne Telegram Google_NWS.

“Il va y avoir un paramètre “édition de RAW” dans l'application, vous permettant d'activer l'édition dans une application par défaut. Ainsi, lorsque vous appuierez sur le bouton “Modifier”, vous ouvrirez immédiatement l'application préinstallée”, précise la chaîne Telegram. Visiblement, cette option a été détectée dans la version bêta 6.13 de Google Photos, et elle n'est donc pas encore accessible pour tout le monde.

Pour rappel, Google Photos a récemment ajouté de nouveaux effets pour rendre vos souvenirs plus éclatants. Depuis l'onglet Souvenirs, il est désormais possible de produire des “Cinematic Photos”, soit des photos animées grâce aux doublons, ou encore de créer des collages avec vos photos pour concevoir des tableaux.