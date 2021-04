Google Photos permet désormais de retrouver tous ses documents par une simple recherche

Il sera bientôt beaucoup plus facile de retrouver ses papiers pris en photo grâce à Google Photos. Dans une prochaine mise à jour qui ne saurait tarder, la section recherche de l’application se dotera d’une section Documents, capable de reconnaître tous les types de documents sauvegardés sous la forme de clichés.

Google Photos se démarque largement de ses concurrents de par ses performances de recherche inégalées. Des performances obtenues grâce à son intelligence artificielle très développée, capable de reconnaître toute sorte d’objets, de visages et de paysages. Cette dernière peut ensuite regrouper les photos par thèmes parfois très précis, comme les groupes Bières et Vins qui sont récemment venus compléter la collection.

C’est cette fois une toute nouvelle section qui fera bientôt son apparition dans la page de recherche. Pour le moment, celle-ci propose de retrouver ses photos à partir de trois sections : Personnes et animaux, Lieux et Thèmes. Dans les jours à venir, il sera également possible de parcourir une section Documents. Dans cette dernière seront classées les photos de posters, de recettes et papiers officiels, mais également des captures d’écran de messages ou de PDF.

La section Documents rejoint la recherche de Google Photos

On retrouve ainsi un certain nombre de catégories au sein de la section Documents. Certains sont par ailleurs très spécifiques, comme les photos de textes écrits à la main, de post-its, carte de visite, signatures ou encore des panneaux d’affichage. Encore une preuve, s’il en fallait une, que le système de reconnaissance de Google Photos est probablement le plus performant sur le marché actuellement, bien que quelques erreurs sont à noter.

La mise à jour ajoutant la section Document devrait être déployée dans les jours à venir. Il est très probable que la fonctionnalité soit également disponible sur la version web de l’application. En attendant de pouvoir en profiter, Google a également amélioré l’éditeur de vidéos en ajoutant de nombreuses nouveautés. De quoi patienter avant de retrouver plus facilement ce document très important égaré.

