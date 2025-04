Google offre gratuitement son IA la plus puissante avec Gemini 2.5 Pro, voici tout ce qu’elle permet

Google ouvre à tous l’accès à son intelligence artificielle la plus avancée. Plus besoin de payer pour découvrir ce puissant outil. Une surprise qui permet à chacun de tester gratuitement une IA très avancée, directement depuis son téléphone ou son ordinateur.

La course à l’intelligence artificielle s’accélère entre les géants de la tech. En mars, OpenAI a mis à jour ChatGPT avec le modèle GPT-4.5, capable de répondre plus vite, de mieux raisonner et d’analyser des fichiers complexes. De son côté, Google tente de reprendre l’avantage avec sa gamme Gemini. Ces outils, autrefois réservés aux spécialistes ou aux abonnés payants, deviennent de plus en plus accessibles sans frais. On voit apparaître des fonctions auparavant exclusives qui sont désormais proposées gratuitement.

Dans cette dynamique, Google a décidé d’élargir l’accès à Gemini 2.5 Pro, son modèle d’IA le plus performant. Présenté il y a moins d’une semaine, il était initialement réservé aux développeurs et aux abonnés payants de l’offre Gemini Advanced. L’entreprise a finalement choisi de le rendre disponible à tous les utilisateurs, même ceux qui ne paient pas d’abonnement, via l’application mobile et le site web de Gemini.

Google rend Gemini 2.5 Pro accessible gratuitement

Le déploiement a débuté le 30 mars. Pour la première fois, les utilisateurs gratuits peuvent accéder à un modèle aussi puissant. Toutefois, Google applique certaines limites pour éviter une surcharge de ses serveurs. Les utilisateurs non abonnés doivent composer avec des restrictions sur le nombre de requêtes possibles par jour. Par ailleurs, ils n’ont pas accès à la grande fenêtre de contexte d’un million de tokens, qui reste réservée aux abonnés Gemini Advanced.

Malgré ces limites, Gemini 2.5 Pro se distingue déjà dans plusieurs domaines. Il dépasse d’autres modèles d’IA sur des tests complexes en mathématiques et en sciences. Il prend aussi en charge des fonctions pratiques comme le traitement de fichiers, les extensions et l’outil Canvas. Certaines fonctionnalités restent absentes, comme le mode Deep Research. Mais avec cette ouverture, Google cherche à faire découvrir son IA au plus grand nombre, tout en conservant des avantages réservés aux abonnés de son offre Google One AI Premium, proposée à 21,99 euros par mois.