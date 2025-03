Faut-il vraiment payer pour Gemini ? Google améliore encore la version gratuite

Google continue d’ajouter des fonctionnalités avancées à la version gratuite de Gemini. Désormais, l’IA peut retenir des informations personnelles et s’adapter aux préférences des utilisateurs, sans abonnement. À ce rythme, l’offre payante de Gemini Advanced perd peu à peu son intérêt.

L’intelligence artificielle devient un outil incontournable du quotidien, et les grandes entreprises rivalisent pour proposer des assistants toujours plus performants. Avec Gemini Advanced, Google a introduit une offre premium à 20 euros par mois, censée offrir des fonctionnalités exclusives. Mais ces derniers mois, plusieurs outils initialement réservés aux abonnés sont devenus accessibles gratuitement.

Parmi ces nouveautés, la mémoire de Gemini est désormais disponible pour tous. L’IA peut maintenant retenir certaines informations sur les préférences des utilisateurs et adapter ses réponses en conséquence. Auparavant réservée à la version payante, cette fonctionnalité améliore l’interaction en permettant d’enregistrer des préférences comme le ton des réponses, les habitudes alimentaires ou encore la langue à utiliser. L'appli peut, par exemple, éviter les recettes contenant de la viande si l’utilisateur est végétarien, formuler des réponses plus concises si cela est demandé ou encore inclure automatiquement une traduction à chaque réponse.

Google rend la version gratuite de Gemini plus intelligente et personnalisée

La mémoire n’est pas la seule fonctionnalité à avoir été débloquée pour les utilisateurs gratuits. Google a également ajouté la possibilité d’analyser des documents, une option qui était jusqu’ici réservée aux abonnés. Désormais, il est possible d’envoyer des fichiers comme des PDF ou des documents Word et d’interagir directement avec leur contenu. Un autre ajout concerne Gemini Live, qui permet d’échanger verbalement avec l’IA en temps réel. Introduite initialement sur l’offre premium, cette fonctionnalité est désormais accessible à tous, ce qui rend le programme plus interactif et naturel à utiliser.

Avec ces mises à jour, la version gratuite de Gemini devient un véritable assistant IA personnel, capable de mémoriser des préférences et d’analyser des fichiers. L’offre Gemini Advanced conserve encore quelques exclusivités, notamment l’accès aux modèles les plus avancés, comme Gemini 1.5 Pro, ainsi qu’un espace de stockage d’1 To sur Google Drive. Mais avec ces améliorations successives, de nombreux utilisateurs n’ont plus de raison de payer. Google semble adopter une stratégie où les abonnements premium permettent d’accéder en avant-première aux nouvelles fonctionnalités, avant qu’elles ne deviennent accessibles à tous.