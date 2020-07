Une nouvelle Google Nest vient d’apparaître sur la toile. Le compte Twitter Android TV Guide vient de publier les premières photos volées du successeur du Google Home. L’occasion de voir que le constructeur a décidé de changer le design de son enceinte connectée.

La Google Home a débarqué en France le 3 août 2017 exactement. Depuis, le constructeur américain a multiplié les déclinaisons et les variantes de son enceinte connectée. Un format de poche avec la Google Home Mini, ou au contraire un monstre de puissance manquant de maîtrise avec la Google Home Max. Récemment, l’application Google Home a refait peau neuve, avec un design entièrement remanié pour plus de lisibilité.

Si depuis trois ans donc, Google a proposé de nombreuses versions de sa Google Home, l’annonce officielle d’un successeur se fait toujours attendre. Or, il semblerait bien que ce remplaçant tant attendu pointe bientôt le bout de ses haut-parleurs. En effet, le compte Twitter Android TV Guide vient de publier de nouvelles photos de la prochaine enceinte connectée de Google.

Recently certified by the FCC, here is our first look at GXCA6, the new @Google Nest Speaker, replacing the original Google Home. 😁 pic.twitter.com/Ltp1quPFqc — Android TV Guide (@androidtv_rumor) July 9, 2020

Plus imposante que Google Home et Home Max

« Récemment certifiée par la FFC, voici notre premier aperçu du GXCA6, le nouveau @Google Nest Speaker, remplaçant le Google Home d’origine », peut-on lire dans le tweet. À défaut d’avoir des informations d’ordre technique, on peut déjà voir que le design a nettement évolué par rapport au premier modèle de Google Home.

L’appareil reprend ici le même tissu coloré utilisé sur les Nest Mini et Nest Hub, ainsi que la même base en silicone antidérapant. En zoomant légèrement, on peut constater que cette enceinte Google Nest Speaker embarque le même chargeur d’alimentation 30W propriétaire. On remarque ensuite la présence d’un bouton Mute accessible, pour éteindre facilement le micro de l’enceinte.

En outre et comme en témoignent ces mensurations, le Google Nest Speaker est plus grand que le Google Home et Home Max. Selon les mesures de la règle sur la photo, il mesure donc 220 mm de haut contre 143mm et 200mm pour ses prédécesseurs. Pour obtenir de plus amples informations, il faudra attendre une annonce officielle de Google.

Source : Android Authority