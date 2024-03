Google ne veut plus de spams ou de ces contenus générés par l’IA dans les résultats de recherche

Google part à la chasse aux contenus de mauvaise qualité et aux spams dans ses résultats de recherche. Souvent générés par l’IA, la firme va devoir réussir à les distinguer des autres.

L’intelligence artificielle a beau s’attaquer à la génération de films ultra réalistes ou à la création de jeux vidéo à partir de simples images, elle reste particulièrement douée dans l’écriture de textes. Ce n’est pas pour rien que dans des cas extrêmes, des rédactions entières sont remplacées par une IA. Sans entrer dans le débat, il est indéniable que créer automatiquement des articles est aujourd’hui bien plus facile qu’il y a quelques années. Mais pas question qu’ils se retrouvent en tête des résultats de recherche sur Google.

La firme de Mountain View annonce des changements dans son moteur de recherche, notamment sur l’affichage de certains contenus. Même si le terme n’est pas employé directement, on comprend en lisant entre les lignes que l’abus de l’IA est dans la ligne de mire de Google. Mais pas que. Première modification importante : les résultats de “mauvaise qualité” et “peu originaux” seront rétrogradés. Par exemple un site créé uniquement pour répondre à un maximum de termes de recherche. L’entreprise estime que “la combinaison de cette mise à jour et de [ses] efforts précédents réduira […] de 40 %” ce type de contenus dans les résultats.

La recherche Google va moins mettre en avant certains types de contenus, surtout générés par l’IA

Google s’attaque aussi à deux autres fléaux. Les spams, que l’IA arrive à générer très facilement, et l’abus de noms de domaine expirés. Il s’agit d’une pratique visant à racheter un site dans cette situation puis à s’en servir pour diffuser des contenus inutiles du point de vue de l’utilisateur, voire malveillants. Et bien sûr, sans que l’internaute ne comprenne facilement que les propriétaires du site ont changé.

Concernant les spams, on pense à un phénomène récent dont l’augmentation rapide est alarmante : les fausses nécrologies. L’intelligence artificielle se charge d’écrire en un temps record ces textes comprenant a minima la biographie d’un personne décédée récemment. Elles inondent ensuite les résultats de recherches, devant celles réalisées par des journalistes par exemple. La difficulté majeure sera de distinguer les humains des machines, d’autant que Google est en train de tester sa propre IA rédactrice d’articles auprès d’éditeurs.