Google ne s’occupera pas de la Pixel Watch 3 bien longtemps, voici quand elle recevra sa dernière mise à jour

Google annonce la date à laquelle la montre connectée Pixel Watch 3 bénéficiera de sa dernière mise à jour logicielle. Celles et ceux qui espéraient un support étendu vont être déçus.



En avance sur son calendrier habituel, Google a choisi le mois d'août pour nous présenter ses derniers produits. La gamme des smartphones Pixel 9 a largement attirée l'essentiel des regards, et pourtant ce n'était pas la seule nouveauté présentée par le constructeur. Plus discrète, la montre connectée Pixel Watch 3 a également été dévoilée lors de l'événement. L'occasion de constater que la firme de Mountain View a appris de ses erreurs tant l'appareil semble corriger les défauts agaçants de la Pixel Watch 2.

Depuis, celles et ceux qui souhaitent mettre la main sur la smartwatch ne peuvent que prendre leur mal en patience : elle est disponible uniquement en précommande, avec une livraison prévue en France le 10 ou le 11 septembre d'après la boutique en ligne Google. Cela n'empêche pas d'en apprendre un peu plus sur la montre en attendant. Malheureusement, ce ne sont pas forcément des bonnes nouvelles. Après la confirmation que la Pixel Watch 3 n'est pas réparable, on sait désormais combien de temps elle bénéficiera de mises à jour logicielles.

La Pixel Watch 3 ne recevra plus de mises à jour à partir de cette date

L'entreprise l'indique sur une page de support dédié : “La Google Pixel Watch recevra des mises à jour pendant au moins trois ans à compter du moment où l'appareil sera disponible sur le Google Store aux États-Unis“. Plus précisément, la montre se sera plus supportée à partir d'octobre 2027. Le même mois a été choisi pour les modèles précédents : octobre 2025 pour la Watch 1 et 2026 pour la Watch 2. Nous sommes donc bien loin des 7 ans de mises à jour Android promises sur les Pixel 8 et les Pixel 9.

Couplée à l'obligation de remplacer entièrement l'appareil en cas de casse ou de défaut, cette échéance confirme que la durée de vie de la montre connectée ne sera pas très étendue. Si vous envisager de craquer pour la Pixel Watch 3, soyez prêt à en prendre particulièrement soin.