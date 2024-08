Votre Pixel Watch 3 risque de vous coûter très cher en cas de casse, voici pourquoi

Google a lancé la Pixel Watch 3 avec de nombreuses améliorations et de nouvelles fonctionnalités. Cependant, un point crucial concernant sa durabilité pourrait en surprendre plus d'un.

La Pixel Watch 3, dévoilée lors de l’événement Made by Google en août 2024, succède à la Pixel Watch 2 en apportant plusieurs améliorations. Proposée en deux tailles (41 mm et 45 mm), elle bénéficie d'un écran plus grand, d'une autonomie prolongée, et de nouvelles fonctionnalités de suivi de la condition physique. En plus de ces évolutions, Google a également amélioré le design de la montre, avec des bordures plus fines et une luminosité accrue.

Cependant, malgré ces avancées, Google a confirmé que la Pixel Watch 3 n'est pas réparable. En cas de dommage, que ce soit de son écran fissuré ou de sa batterie défectueuse, la montre ne pourra pas être réparée et devra être remplacée entièrement. Cette politique, déjà présente sur les modèles précédents, pourrait décevoir ceux qui espéraient la conserver sur le long terme. Google recommande fortement aux utilisateurs de souscrire à l'assurance Preferred Care, qui permet un remplacement pour 49 $. Cependant, ce service n'est disponible qu'au Canada, aux États-Unis, au Japon et au Royaume-Uni. En France, cette option n'est pas proposée, ce qui laisse les utilisateurs sans protection spécifique en cas de casse.

Il est impossible de réparer la Pixel Watch 3

Le choix de Google de rendre la Pixel Watch 3 irréparable contraste avec ses récentes initiatives en faveur de la réparabilité, notamment sur ses smartphones Pixel. Avec son verre bombé, la Watch 3 est particulièrement vulnérable aux dommages et rend cette politique de remplacement encore plus problématique. La seule solution est de remplacer la montre entière. Cette situation est préoccupante, surtout pour les utilisateurs qui comptaient sur une longévité accrue de leur appareil.

En France, l’absence de l'assurance Preferred Care complique la situation. Les utilisateurs français devront soit souscrire à une assurance séparée, soit se tourner vers le service client de Google pour trouver une solution de remplacement en cas de casse. Cette absence d'options simplifiées et spécifiques pour la réparation ou le remplacement soulève également des préoccupations environnementales. En effet cela risque d'accroître la quantité de déchets électroniques car les montres endommagées pourraient finir en décharge.

Source : Android Authority