Google Messages veut faciliter le transfert de photos, vidéos ou autres médias en accélérant la procédure. L'application ne réinvente pas la roue puisqu'elle s'inspire du fonctionnement de WhatsApp en la matière.

L'application de messagerie de Google n'en finit pas de se moderniser. Messages connaît en ce moment des refontes régulières de la plupart de ses fonctionnalités dans le but de rendre le service plus attirant pour les utilisateurs. Outre un changement d'interface global, la firme de Mountain View s'attaque surtout à fluidifier l'expérience et à ajouter les options qui lui font encore défaut alors qu'elles existent depuis longtemps chez la concurrence.

C'est justement auprès de cette dernière que Google est venue chercher sa dernière idée pour améliorer Messages. Dans la ligne de mire, une fonctionnalité qui ne vous sert pas nécessairement au quotidien, mais à laquelle on est content d'avoir accès en cas de besoin : le transfert d'un média d'une conversation à une autre, ou plus généralement à un nouveau destinataire.

Transférer des médias sur Google Messages va bientôt devenir bien plus rapide

La démarche actuelle pour transférer un fichier quelconque à votre destinataire depuis Google Messages est simple, mais inutilement fastidieuse. Dans la conversation, vous devez faire un appui long sur le média qui vous intéresse, puis touchez les trois points verticaux qui apparaissent en haut à droite de l'écran et enfin choisir Transférer. Cela ouvre la liste de vos contacts. Bientôt, toutes les étapes intermédiaires avant le choix de ce dernier vont être supprimées.

Lire aussi – Google Messages modernise son système de recherche pour vous donner envie de l’utiliser

Pour ce faire, Google n'a pas besoin de chercher midi à quatorze heure. En fait, la nouvelle option prendra une forme que vous avez déjà vu sur WhatsApp : un bouton en forme de flèche juste à gauche de chaque média transférable, comme vous pouvez le voir sur la capture d'écran ci-dessous. WhatsApp est à gauche pour comparaison. Appuyer sur l'icône affiche donc directement la liste de vos contacts, ce qui rend l'opération bien plus rapide et intuitive qu'elle ne l'est actuellement. Simple et efficace.