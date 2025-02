Google Messages modernise son système de recherche pour vous donner envie de l’utiliser

La messagerie Google Messages continue son relooking en s'attaquant cette fois à la recherche au sein de l'application. Le nouveau design, plus moderne, est une évolution en douceur.

Google semble bien décidé à rattraper son retard en matière de messagerie instantanée. Son application Messages est très souvent considérée comme obsolète, un vestige d'un temps où l'on envoyait encore des SMS. Beaucoup se tournent alors vers WhatsApp et consorts, mais c'est oublier que Messages a fait beaucoup de chemin depuis sa sortie. À tel point que le service commence à se positionner comme une alternative sérieuse aux poids lourds du secteur.

Entre la gestion des photos de contacts revue et corrigée, la confirmation de lecture qui devient plus visible ou encore la possibilité d'effacer un message pour tout le monde, l'appli propose tout le confort moderne, ou presque. Elle n'oublie pas non plus de renouveler régulièrement son interface, étape indispensable si elle veut gagner plus d'utilisateurs. Cette fois-ci, c'est la recherche qui a droit à un coup de jeune. Si vous êtes du genre à conserver toutes vos conversations, vous vous en servez sûrement.

La recherche dans Google Message s'offre un nouveau look, le voici

En haut de l'image ci-dessous, vous pouvez voir l'interface actuelle avec, de gauche à droite, les filtres, l'affichage d'une recherche classique et celui d'une recherche filtrée. Sous la barre noire, le nouveau graphisme dans ces 3 mêmes situations. La première chose que l'on remarque, c'est l'inversion des couleurs. La plus foncée se place en arrière-plan tandis que le blanc est réservé aux zones d'interaction. Le tout ressort mieux.

Ensuite, on note l'utilisation de rectangles aux bords arrondis, les “cartes”, fidèles aux codes graphiques actuels de Google. Cela permet notamment de mieux distinguer un résultat d'un autre, surtout lors d'une recherche simple, au milieu sur la capture. Enfin, l'ensemble devient plus aéré pour augmenter le confort de lecture. Rien de révolutionnaire donc, mais des changements sur lesquels on ne trouve rien à redire. La nouvelle interface est encore en phase de test. Elle mettra plusieurs semaines, voire mois à arriver chez tout le monde.

Source : Android Authority