Google Messages, bientôt méconnaissable ? Son interface fuite avant son lancement

Google prépare une refonte majeure de son application de messagerie. Une version en développement dévoile un tout nouveau design plus moderne. Mais cette mise à jour ne se limite pas à un simple relooking, elle pourrait bien transformer la façon dont les utilisateurs échangent leurs messages.

Les applications de messagerie évoluent régulièrement pour s’adapter aux nouvelles tendances et offrir une meilleure ergonomie. Google Messages, l’application native de messagerie sur Android, a déjà reçu plusieurs améliorations au fil des ans. Mais cette fois, la société semble préparer un changement bien plus profond, qui pourrait modifier la manière dont les utilisateurs interagissent avec l’application. Une récente fuite dévoile un aperçu de cette nouvelle interface en cours de développement.

Une analyse de la dernière version bêta de Google Messages révèle un tout nouveau design pour l’écran “Démarrer une conversation”. Après avoir revu son interface de recherche, Google applique des modifications similaires à cette section. L’objectif semble être d’adopter des éléments plus arrondis et une présentation plus épurée, offrant une apparence plus moderne et cohérente avec les dernières évolutions d’Android. Ces ajustements visuels pourraient rendre l’application plus fluide et agréable à utiliser, en simplifiant l’accès aux différentes options.

Google Messages adopte un design plus arrondi et épuré dans sa nouvelle interface

Le changement le plus visible concerne le champ de texte, désormais affiché sous forme de bulle arrondie en haut de l’écran. Le bouton pour créer un groupe est agrandi et plus accessible. Un nouveau panneau dédié à l’IA Gemini fait également son apparition, ce qui pourrait indiquer une intégration plus poussée de l’intelligence artificielle dans l’application. De plus, la liste des contacts adopte un design en cartes individuelles, rendant l’ensemble plus clair et lisible. Ces modifications rappellent fortement WhatsApp, qui mise sur une interface fluide, des bulles arrondies et une navigation simplifiée.

D’autres ajustements similaires ont été repérés sur l’écran de création de groupe et celui de modification du nom du groupe, qui adoptent tous deux des champs de texte arrondis. Cependant, le bouton flottant permettant de démarrer une nouvelle conversation reste inchangé. Bien que cette refonte soit principalement esthétique, elle vise à moderniser l’application et à harmoniser son design avec d’autres services de Google. Pour l’instant, cette dernière n’est pas encore disponible pour les utilisateurs, même en version bêta. Elle pourrait être intégrée dans une prochaine mise à jour de Google Messages, mais Google n’a pas encore communiqué de date officielle pour son déploiement.

