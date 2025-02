Google Messages va bientôt offrir une avalanche d’infos sur vos conversations

Google continue d'améliorer petit à petit la formule de sa messagerie Google Messages, quitte à copier un peu la concurrence. Justement, l'appli pourrait bientôt se doter d'une fonctionnalité très appréciée sur WhatsApp.

Avec la mort de Samsung Messages, Google Messages a les coudées franches pour se frotter au mastodonte de la messagerie sur mobile, à savoir WhatsApp et ses deux milliards d'utilisateurs à travers le monde.

Même si le chemin est encore long avant de s'emparer de la couronne, Google continue d'améliorer petit à petit la formule de son application. On pense par exemple à la modernisation du système de recherche, à la gestion des photos de contacts revue et corrigée, aux changements apportés aux accusés de lecture ou encore à la possibilité d'effacer un message pour tout le monde par exemple. Autant de petits ajouts qui font de Google Messages une alternative de plus en plus sérieuse à WhatsApp et consorts.

Et bien entendu, la firme de Mountain View compte poursuivre sur cette lancée. Nos confrères du site Android Authority se sont amusés à décortiquer les fichiers APK de la dernière version bêta de Google Messages. Ils y ont découvert du nouveau concernant la page Afficher les détails.

Encore plus d'infos sur vos messages

A l'heure actuelle, cette option est disponible lorsqu'on effectue un appui long sur un message, puis sur les trois petits points en haut à droite. Ici, les utilisateurs peuvent accéder à quelques informations sur le message en question comme le type de message (RCS, MMS, SMS, etc.), la priorité, le numéro de l'émetteur et du destinataire et enfin les dates/heures d'envoi et de réception.

Or, Google planche donc sur une version plus étoffée de l'option Afficher les détails. Pour faire simple, la nouvelle mouture inclut plus d'informations sur les participants comme leur nom de contact ou leur photo de profil.

Mais surtout, l'onglet listera désormais les personnes qui ont reçu votre message dans un onglet dédié, et les personnes qui l'ont lu dans un autre. Dans une conversation de groupe, ce sera extrêmement pratique pour identifier les gens qui vous lisent… Et ceux qui s'en foutent royalement !

Mais ce n'est pas tout. Google compte également offrir plus d'options pour interagir rapidement avec un contact. En appuyant sur sa photo de profil, on pourra notamment déclencher un appel, envoyer un SMS ou afficher ses informations détaillées. Sans trop prendre de risques, ces fonctionnalités devraient arriver prochainement dans la version globale de Google Messages.