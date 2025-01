Google Messages modernise la gestion des photos de contact

Google déploie une nouvelle fonctionnalité dans son application Messages, permettant aux utilisateurs de reprendre le contrôle sur les photos de leurs contacts. C’est une excellente nouvelle, car la fonctionnalité était jusqu’alors assez contraignante sur les choix possibles.

Depuis l'introduction du « partage de profil » fin 2023, Google imposait l'utilisation des photos de profil Google. L’entreprise vient finalement de mettre à jour cette fonctionnalité pour la rendre plus simple à personnaliser.

La précédente version remplaçait automatiquement les photos définies localement par les images de profil Google Account des contacts, visibles dans le coin supérieur droit de toutes les applications Google. Face aux retours négatifs des utilisateurs concernant cette perte de personnalisation, l'entreprise a développé une solution plus flexible.

Lire également – Google Messages prépare une révolution pour sécuriser vos conversations entre différentes applications

Google vous laisse modifier la photo plus facilement

La nouvelle interface propose désormais deux options : conserver la « photo de profil Google » ou utiliser la « photo des contacts ». Pour effectuer ce changement, les utilisateurs doivent accéder à la page des détails en touchant la photo ou le nom dans la barre supérieure, puis sélectionner la petite image circulaire. Un raccourci « Gérer dans l'application Contacts » facilite également la navigation entre les différentes options.

Le processus de personnalisation se veut simple : il suffit de faire glisser pour choisir l'image souhaitée et de confirmer avec « Définir comme photo de conversation ». Ce choix sera alors appliqué dans l'ensemble de l'application Messages.

En parallèle, Google travaille sur une autre amélioration majeure : un système de sauvegarde intégré. Actuellement, la sauvegarde des SMS et MMS n'est possible que via Google One dans le cadre d'une sauvegarde globale du téléphone. L'entreprise développe une solution permettant de gérer directement les sauvegardes depuis Messages, avec notamment une section dédiée à l'espace de stockage.

Google Messages améliore donc petit à petit son expérience utilisateur, en combinant personnalisation et fonctionnalités pratiques. La documentation d'assistance mise à jour détaille ces nouvelles options, permettant aux utilisateurs de choisir librement entre photos de profil partagées et images de contact locales. Il reste maintenant à savoir ce que les utilisateurs penseront de cette nouveauté.