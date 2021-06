Google Messages : un simple geste suffit maintenant pour agrandir le texte d’un SMS

Google enrichit l’application Messages sur Android. La nouvelle fonctionnalité permet d’agrandir et de réduire le texte d’une conversation. Et ce sans avoir à modifier la police de tout le système. Il suffit d’un simple geste utilisé quotidiennement : le pinch-to-zoom.

Zoomer, c’est aujourd’hui très simple. Et dans plusieurs situations, c’est pratique pour adapter un contenu à votre vision. Le cas le plus courant est celui d’une photo. Quelqu’un vous envoie un cliché. Vous l’enregistrez sur votre mobile. Et pour mieux apprécier certains détails, vous zoomez en écartant le pouce et l’index sur l’écran. Et inversement pour revenir à l’angle de départ. C’est qu’on appelle « Pinch to Zoom ».

Ça fonctionne dans les photos, mais aussi dans les vidéos. Ça marche sur YouTube (pour mettre une vidéo en plein écran). Ça marche aussi avec les pages web sur vous surfez avec certains navigateurs. C’est un geste extrêmement pratique, intuitif et adapté par toutes les marques et tous les systèmes d’exploitation. Et il est même intégré dans certaines applications de messagerie.

Le pinch-to-zoom arrive dans Google Messages

Seulement toutes les applications ne le prennent pas en charge. L’une d’entre elles est l’une des plus utilisées dans le monde : Google Messages, préinstallé dans tous les smartphones Android pour gérer les SMS et les messages enrichis. Mais cela arrive… enfin ! À en croire Mishaal Rahman, rédacteur en chef du site XDA Developers, Google a publié la beta de la version 8.3.026 de Messages. Et elle est compatible avec pinch-to-zoom.

L’utilisation est ultra-simple. Vous affichez un fil de conversation. Vous écartez vos deux doigts et la police de caractère grossit. Serrez les deux doigts et le texte rapetisse. C’est bête comme chou. Et c’est surtout extrêmement pratique. En effet, jusqu’à maintenant, pour grossir le texte de vos conversations, vous devez passer par le menu de paramétrage et changer la police au niveau du système d’exploitation. Et donc pour toute l’interface. Ce ne sera plus le cas.

Pour profiter de cette nouvelle fonction, il vous faut installer la dernière version beta de Google Messages. Si vous souhaitez rester sur la version stable, il vous faudra attendre que l’application soit testée avant déploiement. Mais ce n’est qu’une question de semaine. Rappelons que Google Messages est de plus en plus complet. Récemment, l'application intègre un outil de suppression automatique des messages d'authentification, ainsi que le chiffre de bout en bout, comme sur WhatsApp, et