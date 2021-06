WhatsApp Web sans smartphone : pendant la bêta, la fonctionnalité sera limitée

WhatsApp teste en ce moment la possibilité d'utiliser jusqu'à 4 instances de WhatsApp sur d'autres appareils que votre smartphone, sans exiger que ce dernier soit allumé et connecté à internet. Or les testeurs en bêta se rendent compte d'une limitation très agaçante : ils sont isolés du reste de la communauté WhatsApp pendant la phase de test.

Vous le savez, WhatsApp prépare l'arrivée d'une nouveauté très attendue par les utilisateurs : la possibilité de lancer plusieurs instances concurrentes de WhatsApp sur d'autres appareils, sans exiger la connexion au smartphone. Il est déjà possible d'ouvrir WhatsApp sur d'autres appareils comme le PC.

Mais il faut pour cela scanner un QR Code avec le smartphone, et ce dernier doit obligatoirement resté allumé et connecté à internet pour que l'application fonctionne. Dans un avenir proche il sera possible de tester ce nouveau mode de connexion sur quatre appareils concurrents en plus de votre smartphone.

La prochaine bêta de WhatsApp aura a priori des limitations agaçantes

La fonctionnalité a déjà été repérée dans le code source des dernières bêta et Mark Zuckerberg a confirmé l'arrivée prochaine de la fonctionnalité. La bêta publique est sur le point de commencer. Mais il y a déjà une info qui devrait refroidir une partie des candidats à la bêta.

En effet, selon WABetaInfo qui reprend une capture de l'application, “vous ne pouvez pas envoyer des messages ou passer des appels depuis le web, l'application bureau ou Portal à des utilisateurs qui ont une version dépassée de WhatsApp sur leur téléphone”.

Autrement dit on comprend que les premiers testeurs de la fonctionnalité seront isolés du reste de la communauté WhatsApp en attendant le déploiement officiel. On apprend par ailleurs que la fonctionnalité sera restreinte à la version web, l'application bureau et Portal ce qui semble exclure d'ajouter d'autres smartphones Android ou iOS dans un premier temps.

Lire également : WhatsApp va permettre de modifier un message vocal avant de l'envoyer, c'est confirmé

Bien qu'on se demande ce qui empêche vraiment l'utilisateur d'utiliser WhatsApp Web à la place de l'application iOS ou Android. Quoi qu'il en soit, la bêta arrive dans deux mois. Que pensez-vous de cette fonctionnalité ? Etes-vous impatient de la tester ? Partagez votre retour dans les commentaires de cet article.

Source : WABetaInfo