Google Messages effacera automatiquement les codes d’authentification par SMS après 24 heures

Google Messages pourra bientôt effacer automatiquement les codes d'authentification par SMS. Les OTP seront effacés après un délai de 24h. La fonctionnalité a été déployée sur la version bêta 7.5.048 de l'application.

Nous vous en parlions en septembre 2020. Nos confrères du site XDA-Developers avaient découvert l'existence d'une option dédiée à la suppression des SMS à code unique dans une précédente version bêta de Google Messages. Or, il s'avère que la fonctionnalité est en cours de déploiement sur la dernière version bêta 7.5.048 de l'appli de messagerie instantanée de Google.

Comme le précisent les blogueurs, lorsque vous recevrez un mot de passe à usage unique par SMS, celui-ci sera automatiquement supprimé passé un délai de 24h. En outre, une nouvelle option permettra également de trier vos messages selon des catégories spécifiques comme les messages personnels, les messages liés à des transactions (confirmation de paiement, de livraison, etc.), les offres promotionnelles, et les OTP.

À lire également : Google Messages ne fonctionnera plus sur ces smartphones Android en avril 2021

Google pense à la mémoire interne de votre smartphone

Quoi qu'il en soit, la suppression automatique des OTP permettra de faire de la place sur la mémoire interne de votre smartphone. En effet, il est inutile de conserver ces OTP pour une bonne raison : par nature, ils sont valables uniquement le temps d'une authentification pour accéder à un site ou bien pour confirmer une transaction.

Précisons que la dernière version bêta de Google Messages n'est pas encore disponible pour tout le monde. De fait, il faudra peut-être patienter un peu pour l'essayer et pouvoir jouir de cette nouvelle fonctionnalité. Notez que la suppression automatique des OTP existe déjà chez certaines applications de messagerie instantanée, comme l'application SMS Organizer de Microsoft.

Pour rappel, Google a multiplié les nouvelles fonctionnalités sur Google Messages en 2020. Certaines ne sont pas encore disponibles, mais devraient débarquer sous peu, à l'instar de la possibilité de programmer l'envoi d'un texto. En outre, Google a commencé à chiffrer de bout en bout les conversations SMS sur Google Messages. Cette fonctionnalité s'inscrit notamment dans la volonté de Google d'abandonner le format SMS au profit du RCS, un standard plus sécurisé qui permet notamment d'inclure des images, des vidéos et des GIFs directement dans vos messages.

Source : XDA-Developers