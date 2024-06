Google Messages et les RCS arrivent sur iPhone, mais pas pour tout le monde (pour l’instant)

La nouvelle mise à jour iOS 18 apporte la prise en charge de la messagerie RCS sur iPhone. Actuellement en version bêta, cette fonctionnalité permet de communiquer avec les utilisateurs Android via l’application Google Messages. Cependant, tous les opérateurs ne prennent pas encore en charge cette nouveauté, et certaines limitations persistent.

iOS 18 permet de rendre compatibles les iPhone avec les smartphones Android grâce à l'intégration de la messagerie RCS (Rich Communication Services). Ce service modernise les SMS traditionnels en offrant des fonctionnalités avancées telles que l'envoi de médias de haute qualité, les accusés de lecture et les indicateurs de saisie.

Le RCS est une technologie de communication utilisée depuis longtemps par Google pour remplacer les SMS traditionnels. Cette nouvelle fonction sur iPhone est actuellement en version bêta et passe par l'application Google Messages. La mise à jour d'iOS 18 permet à certains utilisateurs de tester cette fonctionnalité, cependant, son déploiement dépend des opérateurs téléphoniques.

Seulement certains opérateurs permettent d’utiliser le RCS sur iPhone

A noter que le RCS dans iOS 18 n'est pas exactement identique à celui proposé par Google. Cette technologie utilise une norme opérateur. Ce qui signifie que toutes les fonctionnalités ne sont pas disponibles, et surtout, que les messages entre iPhone et Android ne bénéficient pas du chiffrement de bout en bout.

Pour activer cette fonctionnalité, les utilisateurs doivent accéder aux paramètres de leur iPhone, dans la section Messages, et activer l'option RCS Messaging ou Messagerie RCS. Pour le moment, seuls certains utilisateurs de l'iOS 18 bêta 2 peuvent accéder à cette fonction. Cependant, seulement certains opérateurs aux Etats-Unis comme AT&T, T-Mobile et Verizon ont commencé à déployer des mises à jour compatibles et permettent d'expérimenter cette nouveauté. En France, il se pourrait que l’on doive attendre un peu plus longtemps pour pouvoir profiter de ce type de messagerie.

Enfin, Google a commencé à envoyer des messages pour expliquer aux utilisateurs comment le RCS fonctionne. Par exemple, un message avertit que désactiver cette fonction peut entraîner la perte de toutes les discussions de groupe. Cette mise en garde est particulièrement pertinente pour les nouveaux utilisateurs d'iPhone qui découvrent cette technologie avec iOS 18.