Google Meet : la suppression du bruit débarque sur Android et iOS

Les versions Android et iOS de Google Meet accueillent enfin la suppression des bruits ambiants. Seulement, cette fonctionnalité appréciée ne sera pas disponible pour le tout le monde dans l'immédiat. En effet, seuls les abonnés à la G Suite pourront en profiter.

Google Meet continue de s'améliorer et se doter de nouvelles fonctionnalités. Après l'annonce concernant de nouvelles options de personnalisation pour l'arrière-plan, le sous-titrage ou encore le mode faible luminosité, Google a confirmé ce mardi 29 septembre l'arrivée d'une fonctionnalité appréciée sur les versions Android et iOS du service de visioconférence.

Après avoir intégré la suppression du bruit sur la version Web de Google Meet, cette fonctionnalité débarque sur nos smartphones Android et nos iPhone. Terminées donc les astuces pour insonoriser sa chambre ou son bureau avec les moyens du bord, tous les bruits parasites environnants sont directement supprimés via un traitement logiciel plutôt efficace, comme en témoigne la vidéo ci-dessous.

Pour rappel, cette fonction est basée sur une intelligence artificielle capable de différencier et d'isoler les bruits parasites et votre voix. Cette IA s'améliore constamment grâce au machine learning et s'est déjà entraînée sur des millions de vidéos YouTube et sur des heures de visioconférence en interne chez Google.

De fait, les doigts sur le clavier, l'aboiement du chien, les hurlements des enfants, c'est de l'histoire ancienne. Notez bien que la suppression des bruits n'est pas activée par défaut, et qu'il faudra se rendre dans les paramètres lors d'un appel pour la lancer.

Malheureusement, cette fonctionnalité plutôt utile ne sera pas accessible à tout le monde. En effet, la firme de Mountain View a confirmé que cette fonction était réservée dans un premier temps aux titulaires d'un compte G Suite Enterprise ou G Suite Enterprise for Education. Google souhaite ici remercier les entreprises et les universités, écoles, collèges et lycées qui ont choisi de s'abonner à la G Suite plutôt que d'opter pour un service concurrent gratuit comme Zoom ou Microsoft Teams.

Pour l'instant, on ne sait pas quand cette fonctionnalité sera disponible au grand public. Si vous êtes abonné à la G Suite et que vous n'arrivez pas à accéder à la suppression des bruits environnants, c'est normal. Google déploie progressivement la mise à jour qui intègre cette fonctionnalité. Il suffit de patienter quelques jours avant de pouvoir en profiter.

Source : G Suite Updates