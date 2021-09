Google Maps va se doter d’un widget de recherche très pratique sur Android

L’application Google Maps va bientôt recevoir une nouvelle fonctionnalité intéressante sur Android : la possibilité de mettre un widget de recherche rapide sur l’écran d’accueil de votre téléphone, comme sur iOS.

Les widgets existent depuis de nombreuses années sur Android, mais ils ont récemment fait leur apparition chez Apple avec iOS 14 en 2020. Depuis, de nombreux nouveaux widgets ont été proposés par les applications les plus populaires. Google a d’ailleurs déjà ajouté des widgets sur l’écran d’accueil sur les iPhone, et ils arrivent à présent sur Android.

Comme l’a découvert 9to5Google, la version bêta 11.0 de Google Maps introduit enfin le même widget qui est disponible depuis cet été sur les iPhone. Similaire à une barre de recherche Google, ce nouveau widget vous permet de rechercher rapidement un lieu sur Google Maps. Le widget rend également accessibles plusieurs boutons d’accès rapide juste en dessous de la barre de recherche.

Le widget Google Maps va simplifier l’utilisation de l’application sur Android

Le nouveau widget de Google Maps pour Android comprend un accès rapide à la recherche ainsi qu’aux restaurants, aux hôtels ou encore aux boulangeries à proximité. Il sera donc plus facile que jamais de savoir quelles enseignes se trouvent à proximité, sans avoir à lancer une recherche directement dans l’application. Vous pouvez bien sûr vous-même définir la taille du widget, pour afficher davantage ou moins de boutons d’accès rapide. Il peut donc occuper une grande partie de votre écran d’accueil ou être plus discret dans un coin suivant le nombre de raccourcis que vous sélectionnerez.

Pour s’adapter parfaitement au nouveau look d’Android 12, la future mise à jour du système d’exploitation de Google, le widget adopte le design Material You, la nouvelle interface qui redessine Android. En plus d’être presque entièrement personnalisable, le widget pourra se fondre dans votre écran d’accueil en s’adaptant parfaitement aux couleurs de votre fond d’écran, comme on peut le voir sur les images ci-dessous.

Le widget devrait également être disponible pour les utilisateurs qui tournent encore sous Android 11, mais il devrait être un peu moins élégant puisqu’il n’adaptera pas ses couleurs dynamiquement avec le thème du smartphone. En effet, il devrait conserver une couleur d’accentuation bleue, comme c’est le cas des autres widgets de Google. On s’attend à ce qu’il soit disponible pour tous peu de temps après la sortie d’Android 12.

Source : 9to5google