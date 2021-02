Google Maps va bientôt permettre d’acheter des tickets de métro dans l’application

Google Maps se dote de nouvelles fonctionnalités. Au sein de l’application, il sera bientôt possible payer son stationnement mais aussi son ticket de métro ou de bus. Si plus de 80 agences de transport partenaires sont évoquées, on ne sait pas si cette fonctionnalité arrivera un jour en France.

Pour payer son ticket de métro, il faut faire la queue au guichet ou devant une machine automatique, ce qui conduit bien souvent à perdre de précieuses minutes. Il faut aussi toucher la dite machine, ce qui n’est pas vraiment la meilleure chose à faire en période de pandémie. Google a décidé de remédier à ce souci dans Maps. Bientôt, il sera possible d’acheter son ticket de métro directement dans l’application.

Comme l’explique Google dans une note de blog, le géant de Moutain View a signé un partenariat avec plus de 80 agences de transport à travers le monde. Aucune liste n’a été dévoilée. Seule deux villes apparaissent dans le communiqué : New York et San Francisco. On ne sait donc pas s’il sera possible d’acheter son ticket pour voyager dans Paris. Rien ne l’indique pour le moment.

Google Maps propose aussi de payer votre parcmètre

Le fonctionnement de cette nouvelle fonctionnalité est simple. Vous planifiez un itinéraire sur votre application Maps et elle vous propose d’acheter un ticket virtuel. Pour passer les bornes, il suffit de passer votre téléphone sur les bornes dédiées et de laisser faire le NFC. Une bonne méthode qui vous permet de toucher le moins de choses possibles dans le métro en plus de vous faciliter la vie. Ce n'est d'ailleurs pas la première fois que Google propose des fonctions pour lutter contre le coronavirus.

Google ne pense pas qu’aux transports au commun puisque l’application permettra également de payer son parking via l’application. Là encore, le but est de vous faire éviter de toucher le parcmètre. Il suffit de régler via l’application et un minuteur apparaît alors dans votre appli vous indiquant combien de temps il vous reste. Pour le moment, cette dernière fonctionnalité n’est réservée qu’aux Etats-Unis. Google indique tout de même avoir signé un accord avec plus de 400 municipalités à travers le pays.

Maps proposera cette nouvelle fonctionnalité dans les semaines qui viennent et elle sera disponible aussi bien sur iOS qu’Android. Bien entendu, nous vous tiendrons au courant si elle débarque un jour en France.