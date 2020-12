Il est privé de Pizza pendant 3 ans à cause d’une erreur dans Google Maps

En 2018, un Londonien s'est vu subitement attribuer un nouveau code postal dans Google Maps. Le problème aurait pu s'avérer anodin s'il ne s'était pas éternisé trois années durant. Trois années au cours desquelles il a dû subir les aléas de cette erreur, puisque chauffeurs et livreurs se retrouvaient systématiquement à 800 mètres de son domicile, sans que Google ne daigne résoudre le problème.

Lancé en avril 2006, Google Maps a réussi à s'imposer en quelques années comme le service ultime de géolocalisation et de cartographie. Difficile de s'en passer aujourd'hui, que ce soit pour les particuliers comme pour les professionnels. Vous commandez régulièrement des plats sur Deliveroo ou Uber Eat ? Vous vous faites envoyer un colis qui nécessite les services d'un service de livraison autre que ceux de La Poste ? Vous faites appel de temps à autre à un chauffeur privé ou un taxi ? Vous avez probablement remarqué que toutes ces professions, à quelques exceptions près, utilisent généralement le service de Google.

Et c'est à cause de cette dépendance qu'un Londonien a dû faire face à des ennuis à répétitions, ennuis qui ont finalement duré plusieurs années. Tout a commencé en 2018 : suite à une mise à jour, Google Maps a subitement attribué à Simon Borghs un code postal qui n'était pas le sien. Dès lors, impossible pour lui de se faire livrer son repas ni de rentrer chez lui en taxi sans que le chauffeur le dépose à la mauvaise adresse. Malgré les nombreuses relances du principal intéressé, l'affaire aura duré près de 3 ans avant que Google rectifie le tir.

Google Maps lui attribue un code postal qui correspond à celle d'un parc

Durant 3 ans, Simon Borghs a été domicilié dans un parc à Three Mils Green, à 800 mètres de son vrai lieu de résidence. Le changement de code postal est arrivé subitement, un beau jour de 2018. Bien que son code soit resté le même, Google lui en avait donné un nouveau. En conséquence de quoi, à chaque fois qu'il souhaitait se faire livrer une pizza, le livreur atterrissait dans le parc en question. Même chose lorsqu'il voulait se faire déposer en taxi chez lui : le chauffeur, qui suivait les indications de Google Maps, faisait fausse route en direction du parc, un endroit pourtant inaccessible aux voitures.

Pour rectifier les problèmes qui peuvent apparaître ici et là dans son service de géolocalisation, Google fait appel à une communauté spécialisée. Les “guides locaux” ont la possibilité de corriger les erreurs. Simon Borghs a tenté à plusieurs reprises de les contacter, en ouvrant de multiples tickets, afin d'alerter le service de Google Maps sur son cas. Il a même essayé de donner à Google Maps son adresse complète via le formulaire permettant d'ajouter un lieu manquant. Et pour finir, il a déposé 5 ou 6 fois de poster un message sur le forum communautaire de Google Maps, sans jamais avoir obtenu de réponse.

Au final, rien n'y a fait. Pour contourner le problème, Simon Borghs a alors tenté d'indiquer sa véritable adresse dans le champ réservé aux informations de livraison. Il utilisait aussi une adresse différente, mais située à proximité de son domicile. Une solution qui, sans être idéale, a temporairement porté ses fruits.

Le problème lié à Google Maps a finalement été résolu en moins de 24 heures

Mais c'est en contactant l'Observer que le principal intéressé a pu finalement obtenir gain de cause auprès de Google. En moins de 24 heures, Simon Borghs a vu son adresse corrigée dans Google Maps et tout est finalement rentré dans l'ordre. Google n'a cependant donné aucune explication quant à la raison pour laquelle le service n'a jamais donné suite aux multiples relances du londonien. L'entreprise ne s'est pas non plus exprimée sur le nombre de cas similaires à Simon Borghs corrigés chaque année.

Toujours un peu agacé par la durée de ce problème et la difficulté qu'il a eus à le résoudre, ce dernier déclare à propos des données de Google Maps : « Notre vie quotidienne repose sur l'exactitude de ces informations – on pourrait dire que c'est un service public qui n'est pas traité, avec le niveau de soins approprié. » De son côté, Google explique utiliser un grand nombre de sources pour modéliser avec précision le monde réel, ce qui inclut également des contributions d'utilisateurs, des sources tierces faisant autorité, des images satellites, etc. « Dans l'ensemble, cela fournit une carte précise et à jour, et lorsqu'il y a des inexactitudes, nous nous efforçons de les résoudre le plus rapidement possible. Comme toujours, nous encourageons les utilisateurs à nous signaler un problème en utilisant notre outil Signaler un problème. ”

