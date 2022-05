Google Maps permet désormais de choisir son mode de transport préféré

Google Maps va prochainement recevoir une nouvelle mise à jour. Cette dernière permettra de sélectionner votre mode de transport préféré, afin de ne plus le choisir à chaque itinéraire. Une option qui était déjà disponible dans une autre application installée par défaut sur Android.

Lorsque l’utilisateur planifie un trajet sur Google Maps, il peut choisir entre la voiture, la marche à pied, le vélo ou les transports en commun via des petits cartels situés en haut de l’écran. Bientôt, il sera possible de sélectionner votre mode de transport préféré pour que celui-ci soit proposé par défaut.

La dernière version de Google Maps, la v11.28, est actuellement déployée et permet de tout simplement mettre en favori un mode de transport. Vous ne vous déplacez qu’en voiture ? Qu’en métro ? Maps ne vous proposera plus de trajets à pied, en vélo ou en VTC.

Google Maps s’adapte à vos usages

Désormais, il est possible de sélectionner son mode préféré dans les paramètres de l’application. Si vous choisissez la voiture et la marche à pied (il est possible d’en prendre plusieurs), Maps ne vous proposera que ces deux options pour les itinéraires. Le tout se fera via le menu déroulant en bas de l’écran, comme le montre le visuel de 9to5Google. L’avantage de cette nouvelle mise en page, c’est qu’elle laisse plus de place à l’aperçu de votre trajet. Cela ne changera pas grand-chose dans la vie de tous les jours, mais fluidifie tout de même un peu plus l’expérience utilisateur. La MàJ devrait arriver sur nos smartphones dans les prochains jours ou les prochaines semaines, au plus tard.

A lire aussi – Non, Google Maps n’a jamais flouté les bases de l’armée russe

A noter que cette fonctionnalité existait déjà sur Android, mais pas sur Maps. Elle est en effet présente dans Google Assistant. Au sein de l’application, il est possible de choisir son mode préféré, et c’est donc celui-ci qui est proposé automatiquement. Toutefois, cela ne fonctionne qu’en passant par Google Assistant (« Ok Google, donne-moi un itinéraire jusqu’à mon travail), mais pas par Maps. Les forces sont donc rééquilibrées.

Google Maps s’améliore par petites touches au fil des mois. Il y a peu, ce sont les feux rouges et les panneaux stops qui sont apparus dans la navigation en voiture. Pour les piétons, les quartiers bondés sont désormais signalés, tout comme les boutiques à l’intérieur des bâtiments. En un peu plus de quinze ans d’existence, le service est devenu un indispensable pour tout le monde.

Source : 9to5Google