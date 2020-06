Google Maps s’ouvre aux développeurs pour leur permettre de créer des jeux à la Pokémon Go

Google a développé une nouvelle fonction dans Maps qui ne concerne pas les usagers, mais les studios de jeux qui souhaitent développer le prochain Pokemon Go. Ces derniers pourront s’appuyer sur le moteur cartographique de Google, y ajouter leurs points d’intérêts virtuels et même utiliser la vue en réalité augmentée pour créer de nouvelles expériences ludiques.

Il y a quatre ans, Niantic Studios, l’une des filiales de Google, et Nintendo présentaient Pokemon Go au monde. Ce fut l’un des lancements le plus populaires sur smartphone de tous les temps. Durant tout l’été 2016, des millions de joueurs ont partagé une expérience de jeu mêlant le monde réel avec des éléments virtuels. C’était le début des jeux géolocalisés en réalité augmentée. Et Pokemon Go continue d’ailleurs d’évoluer, allant même jusqu’à s’adapter aux conditions sanitaires mondiales.

En 2019, Niantic s’associait à Warner Bros Interactive pour proposer un jeu dans la même veine : Harry Potter Wizards Unite. L’atout des jeux en réalité augmentée est de s’appuyer sur une cartographie réelle et d’y ajouter des éléments virtuels spécifiques. Il y a deux ans, Google a eu une idée brillante : concevoir une boîte à outils pour les studios de développement ayant dans leur projet un jeu utilisant la géolocalisation et la réalité augmentée. La boîte à outils s’appelle Google Maps Platform.

Une carte, des expériences différentes

L’idée est simple. Vous prenez la cartographie et le moteur de rendu de Google Maps (avec la possibilité d’accéder à la vue en réalité augmentée). Vous ajoutez les points d’intérêt que vous désirez. Vous pouvez même ajouter des personnages qui navigueront sur certaines parties de la carte. Et vous pouvez utiliser la vue en réalité augmentée (utilisée pour la navigation automobile par exemple) pour représenter les lieux et les personnages virtuels.

Vous créez ensuite les scénarios pour interagir avec ces derniers et avec les autres joueurs. Vous définissez les règles. Et voilà. Très rapidement, vous disposez d’un jeu exploitable. L’intérêt ici est que la liaison cartographique avec Google Maps est automatique et que la plate-forme se charge du rendu visuel. La vidéo ci-dessous vous permet de mieux saisir les possibilités de la plate-forme.

Mise en ligne il y a deux ans, cette boîte à outils n’est pas nouvelle. Pourquoi en parler maintenant ? Parce que Google vient d’annoncer qu’elle est dès à présent accessible à tous les concepteurs de jeu. Jusqu’alors, seule une poignée de studios ont été invités à l’utiliser. Ils ont créé 10 jeux en deux ans, lesquels ont séduit 11 millions de joueurs. Désormais, tous les studios, petits et grands, pourront essayer. Attendez-vous donc à voir fleurir les jeux en réalité augmentée dans les prochains mois.