Pokémon Go s’adapte au coronavirus : les joueurs sont priés de rester chez eux

Pokémon Go adapte de nombreuses mécaniques du jeu pour faire en sorte que les joueurs restent chez eux ou près de leur domicile. Niantic maintiendra ces mesures tant que l’épidémie de coronavirus se propagera.

Les joueurs de Pokémon Go sont comme tout le monde priés de rester chez eux pour cause de coronavirus. L’éditeur du jeu Niantic annonce avoir changé de nombreuses mécaniques du jeu pour faire en sorte que les joueurs restent chez eux, ou dans le pire des cas, le plus près possible de leur domicile. Dans un communiqué, Niantic explique ainsi « mettre la priorité sur des mises à jour des fonctionnalités et expériences Pokémon Go dont on peu profiter dans un environnement individuel ».

Mesures pour rendre Pokémon Go plus individuel

Plusieurs mesures sont d’ailleurs déjà en place. Par exemple le nombre d’habitats pour les Pokémon a augmenté, ce qui signifie que l’on trouve plus de Pokémon, même rares, très près de chez soi. Niantic fait également fondre de 99% le prix des paquets d’encens, qui augmentent le nombre d’apparitions de Pokémon. Lorsque vous les utilisez, ils restent par ailleurs actifs pendant une heure. Niantic ajoute que les entraineurs peuvent « faire éclore les oeufs deux fois plus vite ».

Enfin les PokéStops donnent des cadeaux plus souvent. Toutes ces mesures resteront en place « jusqu’à nouvel ordre ». A côté de ces mesures, Niantic a annulé certains de ses événements publics et adaptés d’autres compétitions pour que les épreuves soient les plus individuelles possibles. Et l’éditeur de conclure : « nous encourageons les joueurs à prendre des décisions dans le meilleur intérêt de leur santé et de celle de leurs communautés lorsqu’ils décident d’aller quelque part ou de faire quelque chose ».

Lire également : Qualcomm et les créateurs de Pokémon Go vont lancer des lunettes de réalité augmentée

Jouez-vous encore à Pokémon Go ? Avez-vous remarqué ces changements ? Partagez votre retour dans les commentaires !