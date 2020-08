Google Maps se rapproche de Google Earth avec des cartes plus réalistes

Google Maps va faire l’objet d’une refonte majeure. Pas de nouvelles fonctionnalités cette fois-ci, mais une amélioration notable de la présentation des cartes. Celles-ci deviennent beaucoup plus riches, détaillées et rendent les paysages naturels plus identifiables. On est plus proche d’une représentation visuelle dans Google Earth qui s’appuie sur des images satellites.

La nouvelle version de Google Maps est pensée pour faciliter la distinction des éléments naturels de l’environnement. Les cartes sont moins plates et mettent l’accent sur les paysages tels que les chaînes de montagnes, les calottes glaciaires, les déserts, plages ou encore les forêts denses. Google s’appuie sur de nouvelles techniques algorithmiques pour la colorisation des cartes sur la base de l’imagerie satellite. Le résultat final est bien plus réaliste.

Une fois n’est pas coutume. Après une kyrielle de mises à jour purement fonctionnelles comme l’affichage d’un compteur de vitesse, des limitations de vitesse sur les routes françaises ou encore les nouvelles options pour les transports en commun, Google se focalise cette fois-ci sur une meilleure représentation des cartes.

Google Maps : les cartes deviennent plus réalistes partout dans le monde

Ces nouvelles cartes seront disponibles dans les 220 pays et territoires actuellement pris en charge par Google Maps. « Des plus grandes régions métropolitaines aux petites villes rurales », les utilisateurs pourront accéder à une présentation plus réaliste de l’environnement. Si vous avez du mal à visualiser ces changements, la capture ci-dessous présentant l’ancienne version de la carte d’Islance et la nouvelle version (à droite) vous donne une idée des améliorations apportées à la cartographie.

Google indique que dans certaines villes, les plans de rues seront également plus détaillés avec des informations sur l'emplacement des trottoirs et des passages pour piétons, par exemple. La forme et la largeur précise des routes seront également représentées pour offrir une meilleure idée de l’échelle des voies par rapport au reste de l’environnement.

Ces fonctionnalités seront disponibles dans un premier temps à Londres, à New York et à San Francisco. Google promet qu’elles seront déployées dans plus de villes dans les mois à venir. Quant aux nouvelles cartes plus détaillées, elles seront disponibles partout dans le monde dès cette semaine.