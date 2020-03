Google Maps affiche enfin les limitations de vitesse sur les routes françaises

La version européenne de Google Maps reçoit actuellement une mise à jour que les automobilistes trouveront à l’évidence très utile : l’indication des limitations de vitesse. Plusieurs utilisateurs européens, dont français, ont remarqué l’apparition de cette information dans l’interface. Enfin !

Alléluia ! Louez le seigneur Google et sa générosité envers les automobilistes européens. C’est un grand jour pour eux qui s’appuient sur l’excellente Maps pour effectuer leurs trajets. Car jusqu’à présent, il leur fallait utiliser une autre application (type Waze, Coyote ou TomTom) pour obtenir une information cruciale : la limitation de vitesse en temps réel.

Une absence de Google Maps relativement frustrante. D’autant plus frustrante que Google poussait déjà l’année dernière des mises à jour incluant cette fonction dans plusieurs pays, notamment aux États-Unis. Mais tout vient à qui sait attendre (et les Européens ont l’habitude de patienter un peu plus que les Américains quand il s’agit du déploiement d’une nouvelle fonction dans l’écosystème Google). Car c’est bien aujourd’hui le 11 mars 2020 que l’affichage des panneaux de limitation de vitesse arrive enfin dans la version européenne de l’application cartographique sur Android.

Plusieurs témoignages sur les réseaux sociaux le confirment, captures d’écran à l’appui (voir ci-dessous). Des témoignages qui proviennent du Royaume-Uni, du Danemark, d’Irlande, des Pays-Bas ou encore… de France ! Il est évident que la fonctionnalité doit également être poussée dans tous les pays de l’Union européenne. Et même un peu au-delà, puisque l’Inde serait également concernée.

Concrètement, comment cela se passe-t-il ? Relativement simplement. Ouvrez la dernière version de Google Maps, entamez un trajet en voiture et montez jusqu’à la limite autorisée. Si vous dépassez un tant soit peu, un indicateur s’affiche en bas à droite de l’écran. Ce dernier reprend à l’identique l’iconographie des panneaux routiers. Selon certains témoignages, la fonctionnalité est encore imparfaite. Attention donc à ne pas faire que confiance à Google Maps, qui ne doit rester qu’un moyen supplémentaire d’assurer votre sécurité. Mais une fois encore, c’est une excellente nouvelle qui va peut-être, enfin, nous faire décrocher de Waze.

One missing piece had been added to @googlemaps in France for helping the navigation: the speed limit remainder!

Some glitches and errors, but great improvement!! pic.twitter.com/LMs2NJaXX3

— blaquiere guillaume (@gblaquiere) March 10, 2020