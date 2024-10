L’Islande s’attaque à ce volcan pour débloquer une énergie illimitée et changer le monde

La quête d’énergie propre et durable conduit certains chercheurs à des projets extrêmes. En Islande, un groupe de scientifiques prévoit de forer dans un volcan pour exploiter la chaleur intense du magma. Une initiative qui pourrait révolutionner le domaine énergétique mondial.

Dans le monde, plusieurs projets visent à réduire la dépendance aux énergies fossiles. Certains envisagent de transformer les gratte-ciels en batteries géantes en exploitant la gravité pour stocker de l’énergie. D’autres misent sur les algues pour produire une électricité à émissions négatives, en absorbant le dioxyde de carbone grâce à la photosynthèse. La recherche se diversifie face aux défis climatiques en explorant des solutions originales et audacieuses pour réduire l’impact environnemental de la production d’énergie.

En Islande, un projet unique pourrait repousser encore plus loin les limites de la géothermie. Près du volcan Krafla, des scientifiques s’apprêtent à forer directement dans la chambre magmatique pour exploiter une chaleur extrême. Ce projet, baptisé Krafla Magma Testbed (KMT), vise à transformer la puissance brute du magma en une source d’énergie géothermique ultra-puissante, bien au-delà des méthodes conventionnelles.

L’Islande va forer à plus de 2 kilomètres de profondeur dans le volcan Krafla

Le projet KMT prévoit de forer à environ 2,1 kilomètres sous terre, directement dans le magma, où la température avoisine les 1 000 °C. Avec un début des opérations prévu pour 2027, l’objectif est de créer un laboratoire naturel et de développer une énergie géothermique « superchargée ». Cette dernière pourrait être jusqu’à dix fois plus puissante que celle obtenue dans les centrales géothermiques traditionnelles. Pour les experts, ce serait une première mondiale : implanter des capteurs de pression et de température dans une chambre magmatique afin d’étudier ce qui se passe en profondeur.

Ce projet s’inscrit aussi dans une démarche de recherche scientifique pour mieux comprendre les dynamiques du magma, notamment en matière de prévision des éruptions volcaniques. Environ 800 millions de personnes vivent à proximité de volcans actifs dans le monde. En réussissant à exploiter cette énergie extrême, l’Islande pourrait non seulement développer une énergie durable, mais aussi apporter des solutions aux régions exposées aux risques volcaniques. Si le projet aboutit, cette technologie pourrait révolutionner la production d’électricité à faible empreinte carbone et contribuer à la transition énergétique mondiale.

