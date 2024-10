Les autorités vont traquer les utilisateurs de ces logiciels de piratage, c’est une première mondiale

Gros coup dur pour les cybercriminels : les forces de l’ordre ont pris le contrôle des serveurs de RedLine et Meta, deux malwares populaires qui volaient des données sensibles. Cette annonce marque une étape importante dans la lutte contre les menaces en ligne.

Depuis plusieurs années, les malwares voleurs d’informations se multiplient. Ces derniers ciblent souvent des données personnelles sensibles pour les revendre ou faciliter des cyberattaques. Parmi eux, RedLine et Meta se sont imposés comme des outils privilégiés pour voler des identifiants, des mots de passe et des informations bancaires. Mais une opération coordonnée menée par la police néerlandaise, en collaboration avec le FBI et d’autres partenaires, a permis de démanteler leurs réseaux, perturbant les activités de nombreux hackers.

Baptisée “Opération Magnus“, cette initiative a permis aux forces de l’ordre de saisir l’infrastructure réseau des deux malwares et de récupérer de précieuses informations. Les utilisateurs de RedLine et Meta sont désormais sous surveillance, car les autorités détiennent désormais une base de données contenant des identifiants, adresses IP, et historiques d’activités. Cette intervention pourrait aboutir à des arrestations, une première pour de nombreux utilisateurs de ces logiciels malveillants.

Les autorités saisissent les réseaux de RedLine et Meta dans une opération coordonnée

Le malware RedLine, apparu en 2020, a été diffusé de diverses manières pour tromper les utilisateurs et voler leurs informations personnelles. Par exemple, des pirates ont intégré ce dernier dans des descriptions de vidéos YouTube promettant de faux logiciels de triche pour des jeux populaires comme Valorant, ou encore dans de fausses mises à jour Windows 11 censées améliorer la sécurité du système. Meta, un infostealer plus récent, a également exploité des méthodes similaires pour cibler des données sensibles telles que les identifiants bancaires et les informations d’authentification.

Dans cette opération, les forces de l’ordre ont diffusé des avertissements sur les forums de hackers. Ceux-ci leur signalent que les données des utilisateurs de RedLine et Meta sont désormais aux mains des autorités. Cette tactique, visant à dissuader les cybercriminels, s’accompagne d’un site dédié portant de l'opération, où les autorités encouragent les pirates à cesser leurs activités illégales, tout en poursuivant la collecte de preuves pour d'éventuelles inculpations.