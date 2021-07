Google Maps : attention aux indications en montagne, le GPS peut vous tuer !

Suivre les indications de Google Maps en montagne pourrait bien vous coûter la vie. C'est en tout cas ce qu'affirme l'association John Muir Trust, spécialisée dans la sauvegarde et la surveillance des massifs écossais. Selon elle, l'appli de Google indique des chemins potentiellement mortels aux randonneurs.

Bien qu'elles soient extrêmement pratiques, les applications GPS peuvent parfois nous jouer de mauvais tour. On se souvient par exemple de ce conducteur qui a fini sa course dans le Vieux-Port de Marseille en suivant aveuglément l'itinéraire de son GPS. Ou encore de ce londonien privé de livraisons durant trois ans en raison d'un problème avec Google Maps.

Mais cette fois-ci, il s'avère que les indications de Google Maps pourraient mettre sérieusement votre vie en danger, notamment lorsque vous êtes en montagne. C'est tout cas ce qu'affirme John Trust Muir, une association fondée en 1983 en charge de la préservation et de la surveillance des principaux massifs écossais.

Google Maps indique des itinéraires potentiellement mortels

Selon les dires de l'organisme, il arrive régulièrement que Google Maps affiche des itinéraires dangereux, voire potentiellement mortels aux randonneurs qui cherchent à se rendre au somment du Ben Nevis, le point culminant des îles britanniques avec 1345 mètres d'altitude. “Pour les novices de la montagne, il semblerait parfaitement logique de consulter Google Maps pour obtenir des informations sur la manière de se rendre sur cette montagne. Seulement, même l'alpiniste le plus expérimenté aurait des difficultés à suivre cet itinéraire”, assure Heather Morning, conseillère en sécurité en montagne pour Moutaineering Scotland.

Selon elle, le principal itinéraire proposé par Google pour atteindre le sommet “traverse un terrain très raide, rocailleux et sans sentier, où, même par bonne visibilité, il serait difficile de trouver une ligne sûre. Ajoutez à cela des nuages bas et de la pluie et la ligne suggérée par Google est potentiellement fatale”.

Les deux organisations souhaitent que Google supprime ces itinéraires dangereux. De son côté, la firme de Mountain View semble avoir pris compte des inquiétudes de deux associations et a assuré à nos confrères de CNN qu'elle examinait le problème : “Pour aider les randonneurs novices et expérimentés à trouver plus facilement les sentiers qui correspondent à leur niveau, nous mettrons désormais à jour nos itinéraires pour guider les gens directement au centre d'accueil, où ils pourront discuter avec le personnel du meilleur sentier à emprunter”.

Source : PhoneArena