Google sur iOS : il est possible d’efface votre historique des 15 dernières minutes

Google sur iOS introduit aujourd’hui une nouvelle fonctionnalité annoncée il y a quelques mois : la possibilité d’effacer les 15 dernières minutes de votre historique. Bien pratique pour maquiller vos traces ou supprimer des requêtes un peu absurdes.

Sur Google, nous avons tous effectué des recherches un peu honteuses que nous ne voulons pas voir apparaître dans notre historique, que ce soit pour trouver quelque chose d’évident ou d’un peu absurde. Avec cette nouvelle fonctionnalité, la firme californienne vous laisse la possibilité de l’effacer de manière rapide. En effet, l’application permet de supprimer toutes vos recherches des quinze dernières minutes en un clic. Pour ça, il faut l'ouvrir, puis aller sur votre photo de profil. L’option « effacer des dernières 15 minutes » sera alors disponible.

C’était une fonctionnalité promise par Google en mai dernier. Il était évidemment déjà possible de faire le ménage dans votre historique, mais il fallait soit tout effacer, soit le faire manuellement. Avec cette fonctionnalité, plus de souci. Idéal pour supprimer une recherche, ou alors un mot de passe enregistré accidentellement sur le navigateur.

Cette fonctionnalité de Google seulement disponible sur iOS

Cependant, vous ne pourrez certainement pas utiliser cette fonctionnalité aujourd’hui, à moins de remplir des critères précis. En effet, elle n’est disponible qu’en Amérique du Nord et sur iOS. Pour ce qui est d’Android, il faudra attendre un peu. La firme de Mountain View avait annoncé « plus tard dans l’année » sans entrer dans les détails. Il va donc falloir s’armer de patience. De même, on ne sait pas quand les utilisateurs Européens pourront en profiter. La fonctionnalité commence à être déployée, ce ne devrait donc être qu’une question de jours, tout au plus.

Google propose également une autre fonctionnalité bien pratique : la possibilité d’effacer automatiquement votre historique après un certain temps. Vous pourrez garder toutes vos données, bien entendu, mais aussi les supprimer automatiquement au bout de 3 ou 18 mois. Idéal pour se débarrasser des vieilles données sans avoir à fouiller manuellement ses archives.

Là encore, la chose n’est déployée que sur iOS aux Etats-Unis. On ne sait pas quand elle arrivera en France. En tout cas, cette fonctionnalité pourrait séduire beaucoup d’utilisateurs à l’avenir.