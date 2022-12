Google : les équipes de Waze et de Maps vont fusionner, mais les deux apps resteront distinctes

Le bruit court selon lequel les équipes de Waze devraient intégrer celles de Google dès demain. Une décision brutale de la part d’Alphabet qui cherche à faire des économies. Selon la compagnie, cette fusion n’engendrera aucun licenciement.

Selon le Wall Street Journal, Alphabet envisagerait de fusionner les équipes de Waze, qui compte 500 employés, et les équipes responsables des applications et services Géo, à savoir Google Maps, Google Earth et Street View. La maison-mère de Google ne perdra pas de temps, puisque le bruit court que ce changement d’organigramme prendra effet dès demain, vendredi 9 décembre.

L’année 2022 est une année noire pour les entreprises de la Silicon Valley. Le bilan financier de chaque membre du GAFAM, à l’exception notable d’Apple, est catastrophique. Les vagues de licenciement continuent de se succéder. Google souhaite licencier 10 000 employés, les moins performants vont être mis à la porte. C’est probablement dans ce contexte qu’Alphabet a pris la décision de réunir les équipes de Waze et de Google.

Les équipes de Waze de Google Maps ne feront plus qu'une, aucun licenciement n'est prévu

Google a racheté Waze en 2013. Les différentes applications des uns et des autres ont jusqu’à maintenant cohabiter sans réellement se faire concurrence. Alors que Google Maps, Earth et Street View ont des visées utilitaires pour tout type de public, Waze est spécialisé dans l’assistance aux automobilistes. Cela dit, Maps comme Waze est disponible dans Android Auto, ce qui peut être déroutant pour les utilisateurs les moins avertis, un comble pour des applications de cartographie.

Waze est si populaire auprès des automobilistes que sa suppression pourrait entraîner une véritable levée de boucliers auprès de ses 151 millions d’utilisateurs. L’avenir de l’application de GPS collaboratif n’est donc, pour l’instant, pas remis en question. D'ailleurs, Renault la propose en standalone dans la Megane e-Tech et l’Austral Hybrid. Rien ne dit cependant qu’à terme, Waze ne rejoindra pas le célèbre « cimetière de services » de Google.