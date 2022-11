Google : le Play Store va vous aider à comprendre pourquoi vos applications plantent

Google a annoncé sur sa page « Nouveautés des mises à jour du système Google » l’ajout d’une fonctionnalité qui, malgré sa praticité, risque de passer un peu inaperçue. Cette dernière prend la forme d’une notification qui apparaît lors du plantage d’une application.

Que nous utilisions un smartphone sous Android de dernières générations ou un vieil appareil, nous avons tous vu des applications planter. De manière générale, il suffit de relancer le chargement de l’application fautive pour régler le problème, et dans le pire des cas, il faut redémarrer l’appareil. La plupart du temps, la cause du problème est évidente : l’application en question n’est pas à jour. Il faut installer sa version la plus récente.

Outre l’ajout de publicités dans les résultats de recherche du Google Play Store, une décision polémique, mais qui prépare probablement le lancement d’un gros produit, Google a amélioré certaines fonctionnalités du magasin d’applications d’Android. La compagnie assure ainsi que désormais le téléchargement et l’installation des programmes sont plus rapides et plus fiables. La mise à jour la plus discrète aide les utilisateurs à résoudre les plantages d’application à travers de nouvelles notifications.

Google Play Store va afficher une notification vous incitant à mettre vos applications à jour

Cette nouvelle fonctionnalité est déjà déployée dans la version 33.2 du Google Play Store, depuis le 15 novembre 2022. L’aide en question peut être aussi simple qu’un message tel que : « Mettez l’application à jour pour régler le problème de plantage. L’application a cessé de fonctionner, mais la dernière mise à jour pourrait régler le problème. Installez-la et rouvrez l’application. Si vous voulez la mettre à jour ultérieurement, rendez-vous dans Google Play” ».

Une mise à jour n’est pas forcément disponible. Cette solution ne fonctionnera donc pas à tous les coups. La notification n'en reste pas moins utile. Il vaut mieux que les applications soient le plus à jour possible, pour des raisons de stabilité autant que de sécurité. Parmi les autres annonces de la compagnie, on notera également que les mises à jour automatiques des applications dans Google Play peuvent désormais être activées à travers les données mobiles.

