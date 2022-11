Google Maps fait le plein de nouveautés en réalité augmentée

Google ajoute une nouvelle fonctionnalité de réalité augmentée à Google Maps sur iOS et Android. Cette dernière vous permet d’utiliser la caméra de votre smartphone pour voir des informations sur les sites et les endroits remarquables alentour à travers l’objectif.

Le 22 septembre dernier, Google tenait une conférence qui s’est longtemps concentrée sur les nouvelles fonctionnalités de Google Maps. L'une d'entre elles, appelée Search with Live View, est en passe d'être déployée à Paris, Londres, Los Angeles, New York, San Francisco et Tokyo. Elle vous permet d’obtenir plus d’informations sur votre environnement immédiat à travers l’objectif de votre appareil. Il suffit pour cela d’ouvrir Google Maps sur mobile, et de cliquer sur le bouton de la caméra tout en pointant votre téléphone vers l’endroit désiré. Des points de couleur apparaîtront sur les sites remarquables ou utiles.

Search with Live View sera déployé sur Android et iOS dès la semaine prochaine. Notez bien que vous devez posséder un appareil certifié ARCore, la plateforme de Google qui sert à créer des expériences de réalité augmentée pour Android et ARKit sur iOS. La liste complète des smartphones compatibles est trouvable sur le site de Google.

Google Maps vous indiquera votre destination à travers l'objectif de votre smartphone

Google propose d’autres petites améliorations dans Google Maps, qui si elles ne sont pas aussi spectaculaires que Search with Live View, n’en sont pas moins pratiques. Le géant de la recherche en ligne pense encore une fois aux conducteurs de voitures électriques. L'application de cartographie perfectionne encore la localisation des bornes de recharge puisqu'elle propose désormais un nouveau filtre indiquant les bornes de recharge rapide (50 kW ou supérieures).

La compagnie se penche également sur la situation des personnes à mobilité réduite. Google Maps montre à présent les établissements et sites accessibles en fauteuil roulant. Cette fonctionnalité n’était jusqu’à maintenant disponible que dans cinq pays, dont les États-Unis, elle sera enfin déployée partout dans le monde. Notez que vous devrez préciser dans les paramètres de l’application que vous souhaitez voir les lieux accessibles en fauteuil roulant.

Source : Google